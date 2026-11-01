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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
467
Час на прочитання
2 хв

"Голос країни-14": дует сестер змусив MONATIK піднятися на сцену та заспівати з ними в унісон

Дует виконував пісню MONATIK та Phil It. Тож, тренер просто не зміг не заспівати з сестрами декілька рядків композиції.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Сестри Дарина та Юлія

Сестри Дарина та Юлія / © Голос Країни

На сцену 14 сезону "Голосу країни" вийшов перший дует, який складається з сестер – Юлії та Дарини.

Дівчатка живуть зі своєю багатодітною родиною в селі. Вони були переконані, що на проєкт можуть потрапити лише ті, хто з міста. Однак "Голос країни" насправді немає меж. На сцені шоу вокалісти співали пісню MONATIK та Phil It, яка має назву "Спогади".

Спочатку вокальні вміння демонструвала лише Дарина, яка відповідала за низькі ноти. Тим часом молодша Юлія грала на гітарі. Вже на приспіві вона теж долучилась до співу та виконувала партію сопрано.

Однак тренери не квапились натискати на червону кнопку. І це неабияк вплинуло на їхній настрій, що навіть ведучий Юрій Горбунов відмітив, що дівчата засмутились. Лише на останніх секундах MONATIK не стримався та розвернув своє крісло.

MONATIK та сестри Дарина та Юлія / © Голос Країни

MONATIK та сестри Дарина та Юлія / © Голос Країни

До речі, тренерка Тіна Кароль запропонувала їм заспівати в тріо, тож співак піднявся на сцену та заспівав з Юлією та Дариною "Спогади" в унісон. Окрім того, виявилося, що в дуету ще немає назви. Тож, MONATIK пообіцяв сестрав, що на проєкті вони обов’язково вигадають їм оригінальне сценічне ім’я.

Дивіться "Голос країни-14" щонеділі о 21:00 на телеканалі "1+1 Україна".

Нагадаємо, перший на сцену другого випуску “Голосу країни-14” вийшов співак Артем Нікітін, який раніше перемагав на “Караоке на Майдані”. Виконавець встиг довести до сліз Наталію Могилевську.

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