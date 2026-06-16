"Голос країни-14": канал "1+1 Україна" готує новий сезон вокального шоу і розпочав кастинг

"Голос країни" повертається / © пресслужба каналу "1+1"

Реклама

Телеканал «1+1 Україна» почав роботу над новим 14-м сезоном улюбленого народного музичного шоу «Голос країни«. Проєкт повернеться на телеекрани вже восени цього року.

Сьогодні талант має не просто дивувати, а промовляти. Тож, цього року на головній музичній сцені країни проєкт збирає неймовірні голоси, самобутні таланти, історії яких відгукуються мільйонам. «Голос країни» традиційно кличе тих українців, голоси яких здатні живити, підтримувати, надихати та викликати гордість за своїх.

«Голос країни» повертається з новим сезоном / © пресслужба каналу "1+1"

Кастинг «Голосу країни-14» вже стартував. «1+1 Україна» шукає співаків, віком від 16 років. Верхньої вікової межі немає. Якщо ви не уявляєте своє життя без музики, пісня для вас є захистом та порятунком, вам є чим поділитись — головна музична сцена чекає на вас! Взяти участь можна, заповнивши анкету на сайті 1plus1.ua за посиланням. Кастинг триватиме до 31 серпня включно.

Реклама

Наразі телеканал не розкриває імена чотирьох зіркових тренерів нового сезону. Їх оголосять пізніше, однак уже зараз творці шоу обіцяють, що прем’єра «Голосу країни» стане однією з найочікуваніших телевізійних подій року.

Триває кастинг на «Голос країни» / © пресслужба каналу "1+1"

Нагадаємо, 12 сезон «Голосу країни» був перерваний повномасштабним вторгненням військ рф до України, проте згодом вихід проєкту відновився, а фінал відбувся у прямому ефірі із підземної станції київського метро «Майдан Незалежності». Переможницею стала Марія Квітка. Знімання європейського сезону «Голосу країни-13» відбувались у Варшаві. Фінал був благодійним, а переможцем став підопічний Артема Пивоварова, військовослужбовець Михайло Панчишин.

Новини партнерів