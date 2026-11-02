"Голос країни-14": Кароль допомогла створити сім'ю, а Могилевська плакала через Кузьму Скрябіна

На "Голосі країни-14" заручились, а Наталія Могилевська плакала / © Колаж ТСН.ua

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На каналі «1+1 Україна» відгримів другий випуск 14-го сезону вокального шоу «Голос країни».

У новому епізоді учасники продовжували дивувати зіркових тренерів своїм співом. Співаки і розвертали одразу чотири крісла, і змушували наставників плакати, і навіть встигли створити сім’ю.

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Редакція сайту ТСН.ua пропонує пригадати, яким був другий випуск «Голосу країни-14».

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Першим у другому випуску «Голосу країни» на сцену вийшов 31-річний Артем Нікітін. Він є професійним співаком і раніше вже брав участь у талант-шоу. Ба більше, Артем навіть перемагав на «Караоке на Майдані» 2011-го та 2014 років. Однак виконавцеві доводилось ставити кар’єру на паузу. Річ у тім, що він створив сім’ю та присвятив всього себе дружині та дітям. Однак мрія стати відомим співаком нікуди не поділась. Тож, Нікітін прийшов на «Голос країни-14», де виконав власну пісню «Ти поселилась у душі». Першою червону кнопку натиснула Наталія Могилевська, однак й MONATIK не хотів втрачати такого учасника. Тож, коли Артем закінчив співати, йому довелося обирати між тренерами. Врешті, він опинився в команді Наталії Могилевської. Тим часом наставниця не стримала сліз та навіть заплакала.

А далі вперше на сцену 14 сезону «Голосу країни» вийшов дует, який складався з двох сестер — Юлії та Дарини. Дівчата з багатодітної сім’ї та мешкають у селі. Вони були переконані, що на проєкт беруть лише тих, хто з міста. Проте на шоу такого, звичайно, немає. Сестри виконали пісню MONATIK та Phil It — «Спогади». Спершу співала лише Дарина, яка відповідала за низькі ноти. Тим часом Юлія грала на гітарі, а на приспіві виконувала партію сопрано. Досить довго тренери не натискали кнопки, що наприкінці відчувалось, що дівчата вже засмутились. Проте на останніх секундах MONATIK все ж таки розвернув своє крісло та забрав дует до своєї команди. До речі, тренер не стримався та піднявся на сцену, аби заспівати з сестрами в унісон.

Третьою підкорювати тренерів вийшла 32-річна Марія Віхманн. Учасниця проєкту почала співати завдяки чоловіку-німцю, який запевнив, що вона — зірка. На сцені «Голосу» Марія, яку всі називають Машао, виконала хіт гурту Bee Gees — Stain Alive. Вона дивувала своєю енергетикою та драйвовим голосом. Та, на жаль, тренери не розвернули своїх крісел. Артем Пивоваров пояснив це тим, що сезон дуже сильний, а попереду ще багато учасників. Однак він закликав Марію не засмучуватися, а продовжувати співати, оскільки в неї неймовірні дані.

Наступною на сцену «Голосу країни» вийшла 17-річна Ганна Клименко. У дівчини є своя історія, пов’язана з проєктом. Річ у тім, що її тато — Олександр Клименко — є переможцем «Голосу країни-7». Сама ж Ганна намагалась потрапити на «Голос.Діти», однак тоді до неї не розвернулись тренери. Та це стало для дівчини поштовхом розвивати свої вокальні вміння. І от 14 сезону вона прийшла на проєкт, виконала пісню One Day та розвернула одразу чотири крісла. Далі перед Ганною постав складний вибір — піти до Пивоварова, який перший натиснув кнопку, до Кароль, у команді якої переміг її тато, до Могилевської, з якою вона вже знайома, чи до MONATIK, який оригінально зазивав вокалістку до своєї команди. Врешті, дівчина обрала «головного ритмолова країни» — Дмитра Монатіка.

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П’ятим свій номер продемонстрував Ілля Ржищев. На сцені «Голосу країни-14» виконавець заспівав хіт гурту «Кузьма Скрябін» — «Старі фотографії». Спочатку Ілля грав на піаніно, а потім захопився композицією. Першим кнопку натиснув MONATIK, а слідом за ним і Наталія Могилевська. Проте після того, як тренери розвернули свої крісла, Ілля розхвилювався та збився. Та зіркові тренери з розумінням до цього поставилася, оскільки знають, що він - не професійний вокаліст. До речі, сама ж Наталія Могилевська не змогла стримати емоцій та заплакала. Артистка зізналась, що її неабияк зворушила пісня. Вона навіть з MONATIK піднялась до Іллі на сцену та заспівала цей хіт. Врешті, вокаліст добре поміркував та обрав команду Дмитра Монатіка.

А далі на «Голос країни-14» прийшов відомий політолог Дмитро Васильєв. На сцені шоу він виконав рок-баладу Knockin' on Heaven’s Door американського виконавця Боба Ділана. Талант політолога розчула тренерка Тіна Кароль, яка натиснула на кнопку зі словами, що такий голос неможна втрачати. Врешті, саме до її команди Дмитро Васильєв і потрапив.

Далі свій номер продемонструвала Орина Литвинчук. Дівчина є тарологинею. Вона зізналась, що припускала, що до неї повернеться тренерка Наталія Могилевська. На сцені дівчина виконала пісню Вєрки Сердючки — «Пиріжок». І передбачення Орини ствердилось. До неї дійсно повернулась Наталія Могилевська, до команди якої вона й пішла. До речі, наостанок тарологиня зробила розклад на картах Таро та розповіла про характери зіркових наставників.

Восьмою на сцену «Голосу країни» вийшла Ольга Мельничук. Дівчина почала займатися музикою завдяки мамі, яка свого часу закінчила Київську консерваторію. Тож, вокалістка пішла стопами рідної людини. На сцені шоу дівчина виконала пісню «Де ти тепер» та дивувала своїм оперним голосом. Однак, на жаль, ніхто з тренерів не розвернув свого крісла. Тіна Кароль пояснила, що Ользі завадило хвилювання.

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Настала черга 22-річної Карини Вараді дивувати тренерів. Взагалі, дівчина працювала на базарі, вона продавала халати та робила певні успіхи — одяг у неї не залежувався на полицях. Проте також у Карини є й вокальний талант, який вона не збиралась приховувати. На сцені «Голосу країни-14» дівчина виконала пісню Тіни Кароль «Мед» і розвернула одразу чотири тренерські крісла. Зіркові наставники влаштували суперечку між собою, оскільки кожен хотів, аби Карина опинилась саме в його команді. Врешті, дівчина обрала MONATIK, аби саме він став її тренером.

Наступною на сцену «Голосу країни-14» вийшла Кіра Черничко, яка ще зовсім маленькою знімалась у кліпі гурту KAZKA на трек «Плакала». Дівчина виконала композицію американської співачки Alicia Keys — Fallin. Юній вокалістці вдалося підкорити тренера Артема Пивоварова. Саме він натиснув червону кнопку, тож вона опинилась в його команді. До речі, Наталія Могилевська і MONATIK теж хотіли розвернути свої крісла, однак вирішили поступитися колезі.

Одинадцятим тренерів вийшов дивувати чемпіон з армреслінгу Дмитро Вознюк. Спортсмен дістав тяжку травму, через що спортивна кар’єра постраждала. Натомість він зайнявся вокалом. Ба більше, Дмитра тренувала переможниця 8 сезону «Голосу країни» Олена Луценко. На сцені проєкту спортсмен виконав хіт «Шовковиця» від Івана Люленова та Артема Дамницького. Однак, на жаль, тренери не розвернули свої крісла.

Також своїми вокальними вміннями дивувала візажистка Альона Храмцова. Вокалістка на сцені проєкту виконала хіт LAUD — «2 дні». Одразу червону кнопку натиснув Артем Пивоваов. Проте йому на п’яти наступив MONATIK. Тренери почали змагались за учасницю, а Пивоваров навіть увімкнув свої чари та почав фліртувати з Альоною. Проте вокалістка врешті зупинила свій вибір на команді Дмитра Монатіка.

Передостанньою свій номер зірковим тренерам показала Анастасія Бугаєнко. Вокалістка заспівала дуетну композицію KALUSH та Tember Blanche — «Калуські вечорниці». Своє крісло розвернула Тіна Кароль. Тренерка зізналась, що особливо її підкорив реп у виконанні Анастасії. Та на цьому сюрпризи не закінчились. Просто на сцені «Голосу країни» коханий вокалістки освідчився їй, а вона, звичайно ж, відповіла згодою.

І останнім у другому випуску на сцену вийшов Василь Логай. Зокрема, у співака є своя історія, пов’язана з «Голосом країни». Річ у тім, що він був учасником першого сезону, де дійшов до півфіналу. Однак тоді йому довелося покинути проєкт. Та Василь Логай спробував свої сили вдруге і піснею Feel розвернув три тренерські крісла — Артема Пивоварова, Наталії Могилевської та MONATIK. Врешті, Василь Логай обрав собі зіркового наставника. Він пішов до команди Наталії Могилевської, з якою познайомився ще 20 років тому на «Шансі», а вона ж упізнала його.

Дивіться третій випуск сліпих прослуховувань «Голосу країни-14» у неділю, 8 листопада, о 21:00 на каналі «1+1 Україна».

Нагадаємо, у другому випуску «Голосу країни-14» Артем Пивоваров грайливо пофліртував з учасницею. Тим часом Наталія Могилевська звинуватила його у використанні заборонених прийомів.

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