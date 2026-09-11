ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
51
Час на прочитання
2 хв

"Голос країни-14": коли відбудеться прем'єра нового сезону вокального шоу та імена ведучих

Наразі відомі імена лише трьох тренерів, а останнього оголосять зовсім скоро.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Тренерка "Голосу країни-14" Тіна Кароль

Тренерка "Голосу країни-14" Тіна Кароль / © пресслужба каналу "1+1"

25 жовтня на телеканалі «1+1 Україна» відбудеться довгоочікувана прем’єра 14-го сезону «Голосу країни«.

Нові випуски улюбленого народного вокального шоу також будуть доступні на Netflix для всіх глядачів в Україні у межах їхньої підписки. Кожен епізод 14-го сезону можна буде переглянути на платформі одночасно з ефіром.

Цього сезону за пошук «Голосу» нашого часу відповідатимуть найзірковіші тренери — Тіна Кароль, Наталія Могилевська, MONATIK. Ім’я четвертого наставника стане відомо вже зовсім скоро. Кожен із них представляє власне музичне бачення, досвід і підхід до роботи з артистами, а разом вони формуватимуть нову музичну історію «Голосу країни».

Тренер «Голосу країни-14» MONATIK / © пресслужба каналу "1+1"

Тренер «Голосу країни-14» MONATIK / © пресслужба каналу "1+1"

Цього року тренери шукатимуть не лише сильні вокальні дані, а й самобутні таланти, артистів із власним характером та історією, яка відгукується мільйонам. Адже «Голос» нашого часу — це не тільки про техніку виконання, а й про здатність говорити з аудиторією чесно, сміливо та відверто.

Напередодні прем’єри на телеканалі «1+1 Україна» та в соціальних мережах каналу й проєкту стартувала яскрава промокампанія нового сезону. Її центральним образом стала гігантська рука з мікрофоном — впізнаваний символ «Голосу країни», який у промороликах з’являється просто в середмісті Києва.

Тренерка «Голосу країни-14» Наталія Могилевська / © пресслужба каналу "1+1"

Тренерка «Голосу країни-14» Наталія Могилевська / © пресслужба каналу "1+1"

На масштабній конструкції можна побачити тренерів — Тіну Кароль, Наталію Могилевську та MONATIK. Сидячи й стоячи на самому вершечку гігантської руки, кожен з них промовляє маніфест на цей сезон, оголошуючи про пошук «голосу нашого часу».

Ведучими «Голосу країни-14» стали Юрій Горбунов та Катерина Осадча.

Ведучі «Голосу країни-14» Юрій Горбунов та Катерина Осадча / © пресслужба каналу "1+1"

Ведучі «Голосу країни-14» Юрій Горбунов та Катерина Осадча / © пресслужба каналу "1+1"

Прем’єра 14-го сезону «Голосу країни» — 25 жовтня на телеканалі «1+1 Україна» та на Netflix.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie