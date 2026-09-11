"Голос країни-14": коли відбудеться прем'єра нового сезону вокального шоу та імена ведучих

Тренерка "Голосу країни-14" Тіна Кароль / © пресслужба каналу "1+1"

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25 жовтня на телеканалі «1+1 Україна» відбудеться довгоочікувана прем’єра 14-го сезону «Голосу країни«.

Нові випуски улюбленого народного вокального шоу також будуть доступні на Netflix для всіх глядачів в Україні у межах їхньої підписки. Кожен епізод 14-го сезону можна буде переглянути на платформі одночасно з ефіром.

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Цього сезону за пошук «Голосу» нашого часу відповідатимуть найзірковіші тренери — Тіна Кароль, Наталія Могилевська, MONATIK. Ім’я четвертого наставника стане відомо вже зовсім скоро. Кожен із них представляє власне музичне бачення, досвід і підхід до роботи з артистами, а разом вони формуватимуть нову музичну історію «Голосу країни».

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Тренер «Голосу країни-14» MONATIK / © пресслужба каналу "1+1"

Цього року тренери шукатимуть не лише сильні вокальні дані, а й самобутні таланти, артистів із власним характером та історією, яка відгукується мільйонам. Адже «Голос» нашого часу — це не тільки про техніку виконання, а й про здатність говорити з аудиторією чесно, сміливо та відверто.

Напередодні прем’єри на телеканалі «1+1 Україна» та в соціальних мережах каналу й проєкту стартувала яскрава промокампанія нового сезону. Її центральним образом стала гігантська рука з мікрофоном — впізнаваний символ «Голосу країни», який у промороликах з’являється просто в середмісті Києва.

Тренерка «Голосу країни-14» Наталія Могилевська / © пресслужба каналу "1+1"

На масштабній конструкції можна побачити тренерів — Тіну Кароль, Наталію Могилевську та MONATIK. Сидячи й стоячи на самому вершечку гігантської руки, кожен з них промовляє маніфест на цей сезон, оголошуючи про пошук «голосу нашого часу».

Ведучими «Голосу країни-14» стали Юрій Горбунов та Катерина Осадча.

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Ведучі «Голосу країни-14» Юрій Горбунов та Катерина Осадча / © пресслужба каналу "1+1"

Прем’єра 14-го сезону «Голосу країни» — 25 жовтня на телеканалі «1+1 Україна» та на Netflix.

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