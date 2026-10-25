"Голос країни-14": Могилевська пообіцяла "вкрасти" учасницю у MONATIKа і розкрила хитру схему

Наталія Могилевська, MONATIK / © 1+1

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Співачка Кіра Лескова з Хмельницького неабияк заінтригувала тренерів «Голосу країни-14».

У свої 19 років дівчина вже встигла попрацювати вожатою, організаторкою подій і викладачкою англійської мови. Нині вона навчається на економіста, однак зізнається, що найбільше її приваблює музика. Для виступу Кіра обрала пісню «Запали вогонь» Злати Огнєвіч, адже вважає своєю місією «дарувати сонця палкі відчуття».

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До останніх секунд жоден із тренерів не розвертав крісла, проте MONATIK таки встиг натиснути червону кнопку. Тренер зрадів, що отримав до своєї команди амбітну учасницю з великим потенціалом.

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Однак Наталія Могилевська, схоже, теж побачила в Кірі перспективну артистку й одразу взялася давати їй вокальні поради. Ба більше, співачка підвелася зі свого крісла та продемонструвала учасниці один із вокальних прийомів просто на сцені.

Артем Пивоваров не проґавив нагоди пожартувати й зауважив MONATIK, що колега «краде» його учасницю. У відповідь Могилевська нагадала про нововведення шоу, яке дозволить тренерам на етапі вокальних боїв переманювати до своїх команд підопічних суперників.

Тим часом MONATIK подарував Кірі талісман у формі свого піна. Могилевська ж зробила виняток і вручила дівчині прикрасу у формі сонця — такі аксесуари носять її підопічні. Артистка не приховувала, що має власні плани на юну співачку, і загадково заявила: «Я тебе вкраду! У мене є у майбутньому кнопка-крадіжка».

Голос країни-14 / © 1+1

Отже, Кіра вже стала частиною команди MONATIK, але Могилевська налаштована поборотися за неї під час наступних етапів шоу.

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