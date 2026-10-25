"Голос країни-14": Могилевська порівняла учасника з Баланом після того, як він ощасливив Кароль

Наталія Могилевська, Тіна Кароль / © 1+1

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Третім учасником сліпих прослуховувань «Голосу країни-14» став 26-річний Євгеній Ар’я з Вінниці.

Артист українсько-індійського походження займається співом, танцями й акторством. Однак перед поверненням до музики він встиг спробувати себе в інших сферах.

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Євгеній зізнався, що певний час працював стриптизером, але згодом зрозумів, що це не те. Також йому пропонували зніматися у фільмах для дорослих, проте він відмовився. На сцені вокального шоу артист захотів довести, що він не лише про ефектну зовнішність, але й про співочий талант.

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Для виступу Євгеній обрав хіт Bailamos. Його харизма й артистизм розвернули одразу три тренерські крісла — Тіни Кароль, MONATIK і Наталії Могилевської. Остання відзначила зовнішність конкурсанта, а колеги звернули увагу на його сценічну подачу.

Голос країни-14 / © 1+1

Тіна Кароль зауважила, що спочатку учасник був дещо скутим і розкрився лише наприкінці виступу. Євгеній пояснив це тривалою перервою у виступах на сцені. Співачка наголосила, що йому варто попрацювати над упевненістю та вільнішим проявом емоцій.

MONATIK назвав артиста харизматичним, енергійним і цікавим, однак зауважив, що поки той сильніший у розмовному жанрі, ніж у вокалі. Могилевська також відзначила його акторські здібності. Зрештою, після довгих вагань і роздумів Євгеній обрав команду Тіни Кароль, яка пообіцяла допомогти йому розкрити вокальний потенціал і перенести сильні сторони з розмовного жанру у спів.

Голос країни-14 / © 1+1

Утім, найцікавіше сталося вже після виступу. Наталія Могилевська пожартувала про вибір учасника, порівнявши його з молдовським співаком Даном Баланом, якому свого часу приписували роман із Тіною Кароль.

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«Тобі пасує! Ви маєте класний вигляд: ти і майже Балан! Фан Тіна…» — кокетливо звернулася артистка до Тіни Кароль, змусивши її ніяковіти.

Тим часом Артем Пивоваров, який не розвернув крісла до Євгенія, знову спробував передбачити вибір конкурсанта. Як і під час виступу попередньої учасниці, співак завчасно записав ім’я тренера на папірці й вгадав. Схоже, його прогнози стають ще однією інтригою сезону.

Дивіться «Голос країни-14» щонеділі о 21:00 на телеканалі «1+1 Україна».

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