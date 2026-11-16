"Голос країни-14": Могилевська розплакалася через свій вибір, а Кароль неочікувано закрила команду

Голос країни-14

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У новому четвертому випуску «Голосу країни-14» традиційно були і тріумфальні виступи, і зворушливі історії, і відверті зізнання, які не залишили тренерів байдужими.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися більше про найяскравіші моменти вокального шоу.

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Випуск відкрив Артем Ткаченко — 35-річний військовослужбовець Нацгвардії з позивним «Артист». Він виконав «Пінаколаду» Віталія Козловського й потрапив до команди Тіни Кароль. Співачка першою розвернула крісло, а перед тим навіть сплутала його голос із голосом самого Козловського. Сам учасник навіть вигадав для наставниці кумедне й грайливе прізвисько — «Тінаколадка».

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Наступною виступила Вікторія Георгіян — мати-одиначка, викладачка вокалу та співачка. Вона назвала себе «запальничкою» й виконала запальну композицію That Man. До артистки розвернулася лише Наталія Могилевська, з якою вони згодом заспівали «Відірватись від землі». Особливо зворушливим моментом стала поява сина Вікторії: хлопчик вийшов підтримати маму, а Артем Пивоваров навіть дозволив йому посидіти у своєму тренерському кріслі. Розповідь учасниці про самотність зачепила Могилевську, яка поділилася власним досвідом і зізналася, що знайшла особисте щастя у 50 років після десяти років самотності.

Не всім учасникам вдалося розвернути крісла. 24-річна одеситка Моніка Рафаелян виконала «Шаленій», однак жоден із тренерів не натиснув кнопку. Після відмови дівчина не розгубилася й заявила, що вважає їхнє рішення помилкою. Артем Пивоваров визнав, що міг би ухвалити інше рішення, якби одразу побачив її очі. А Могилевська згодом так розчулилася через власну відмову, що обійняла Моніку зі сльозами й перепросила за те, що «не відчула» її вчасно. Співачка попросила дівчину не здаватися й пообіцяти продовжувати свій шлях.

Справжньою несподіванкою став 21-річний Микола Харковець із Рівненщини. Він виконав пісню самої Тіни Кароль «Твої гріхи», а його незвично високий тембр настільки збентежив тренерів, що вони спершу не могли зрозуміти, хто саме співає. Тіна першою розпізнала чоловічий голос і розвернулася, а згодом це зробив і MONATIK.

Микола зізнався, що раніше комплексував через свій тембр, адже його часто плутали з жінкою. Проте музична освіта й робота з викладачкою, яка свого часу навчала і Кароль, допомогли йому прийняти свою особливість. Тіна пообіцяла створити для нього унікальний матеріал, а Микола зрештою обрав саме її команду.

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Ще один учасник із музичної родини — Данило Соловйов, брат суперфіналіста «Голосу країни-12» Сергія Соловйова. Після успіху брата Данило певний час залишався в його тіні, хоча сам також мав музичний талант. На сцену він вийшов із гітарою та виконав пісню MONATIK «Чому». Тренери й глядачі підспівували, а MONATIK розвернувся до нього на останніх секундах.

Данило так хвилювався, що навіть не помітив одного «так». Окремо зворушила історія про його роботу в Запоріжжі: він викладає гру на гітарі в музичній школі. Могилевська розповіла, що її дитяча школа талантів була знищена ворожими обстрілами, й запропонувала Данилу тимчасово допомогти її юним вихованцям. Він погодився!

Ще одна учасниця Валерія Вовк з Одеси після чотирьох років за кордоном повернулася до України. Дівчина навчалася у США та навіть виступала в дуеті зі Святославом Вакарчуком у Нью-Йорку. На «Голосі країни-14» вона виконала українську пісню й обрала команду MONATIK. Цікаво, що за лаштунками Валерію підтримував танцівник Макс Леонов із «Танців з зірками», який є її другом.

Після Валерії на сцену вийшли 17-річні сестри-близнючки Софія та Анастасія Морозові зі Львова. Дівчата виконали «Ой на горі» Артема Пивоварова, проте цього разу жоден тренер не розвернувся. Попри це, співак не залишив юних виконавиць без підтримки. Кумир запросив їх виступити на своєму концерті у Львові разом, чому вони були неабияк раді.

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Одним із найяскравіших виступів випуску став номер 21-річного Давида Степаняна — переселенця з Маріуполя. Після переїзду до Києва 2022 року хлопець фактично починав життя з нуля: не мав житла й грошей. Той період він назвав «соціальною смертю».

Нині Давид працює кур’єром бренду одягу, а у вільний час записує музику. На сцені він виконав I Wanna Dance with Somebody і настільки вразив тренерів, що розвернулися всі четверо. Тіна Кароль назвала його голос рідкісним «голосом долі», Могилевська побачила майбутню зірку, а Пивоваров, який уже стежив за творчістю хлопця, особливо відзначив його індивідуальність. Давид обрав команду Артема Пивоварова.

Справжній тріумф у цьому випуску святкувала Тетяна Левченко з Харкова — стильна мама, яка виконала «Вотсап» Наді Дорофєєвої. Вона потрапила до команди Тіни Кароль, а ще розповіла про незвичне захоплення: у вільний час випускає українські колискові.

Наступним на сцену вийшов 37-річний ведучий Стас Коновалов із Дніпра. Чоловік відомий роботою на регіональному телеканалі, однак мріє про вокальну кар’єру ще з дитинства й навіть створював власний гурт. Він виконав Always, і Тіна Кароль розвернула крісло буквально на останніх секундах. Тим самим Стас отримав останнє вільне місце в її команді. Артем Пивоваров із гумором зауважив, що тепер уже не зможе позмагатися з колегою за нових учасників.

Неочікуваною учасницею стала й 27-річна акторка театру та кіно Альона Якименко. Вона виконала «Черемшину», але, на жаль, не пройшла до наступного етапу. Водночас її виступ став одним із найемоційніших моментів випуску: учасниця закликала людей, які пережили насильство, не мовчати, а також поділилася власним шокувальним досвідом, коли її сприймали як сексуальний об’єкт.

Підтримати артистку прийшла ведуча Марічка Падалко, яка й заохотила її спробувати сили на вокальному шоу. Зірка не стримувала сліз за лаштунками. Зізнання Альони також розчулило Наталію Могилевську: співачка зі сльозами й подякувала за сміливість, а також пригадала власний досвід схожих ситуацій, про які свого часу не наважилася говорити.

Після акторки на сцену повернувся гурт Spiv brativ. Четверо музикантів уже брали участь у 12-му сезоні «Голосу країни», але тоді до них не розвернувся жоден тренер. Цього разу вони вирішили показати себе в іншому стилі й виконали «Канареєчку» з губними гармоніками. Їхній виступ з перших секунд підкорив Наталію Могилевську, а Артем Пивоваров упізнав гурт уже після розвороту крісла.

Тіна Кароль зізналася, що стежить за музикантами у Мережі, а згодом, оскільки її команда вже була закрита, вийшла на сцену й заспівала з ними «Геній-Євгеній». Для Могилевської виступ став особливо особистим: музика нагадала їй про батька, який помер, коли їй було 19 років. Співачка згадала його як світлу й дуже дотепну людину. А MONATIK після номера замислився про власних синів і зізнався, що хотів би бачити їх такими ж дружніми та об’єднаними творчістю.

Завершила низку виступів Anna Koss з Одеси. Співачка, яка працює за контрактом і побувала у багатьох куточках світу, виконала If I Ain’t Got You та підкорила одразу трьох тренерів. І хоч всі побачили в артистці великий потенціал, та обрала вона MONATIKа.

Тепер у тренерів залишається все менше місць. А до команди Тіни Кароль вже просто неможливо потрапити — вона зібрала 12 талановитих учасників і більше не зможе запрошувати нових. Та інтрига на проєкті продовжує зростати — хто ж стане новим голосом нашого часу, стане відомо згодом.

Дивіться «Голос країни-14» щонеділі о 21:00 на телеканалі «1+1 Україна».

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