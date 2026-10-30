"Голос країни-14": Могилевська зізналася, як приборкувала зіркову хворобу, а Кароль згадала свою мрію

Тренери «Голосу країни-14» / © пресслужба каналу "1+1"

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Тренери «Голосу країни-14» поділяться особистими історіями вже у другому випуску сліпих прослуховувань — Тіна Кароль розкрила, ким мріяла працювати до музичної кар’єри, а Наталія Могилевська пригадала, як намагалася позбутися зіркової хвороби.

Під час знімання шоу Артем Пивоваров поцікавився в колег, ким би вони стали, якби не обрали професію музиканта. Виявилося, що їхні альтернативні кар’єрні плани були доволі різними.

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Так, Тіна Кароль зізналася, що свого часу мріяла працювати стюардесою або навіть пілотесою. Сам Артем Пивоваров хотів би тестувати комп’ютерні ігри та проводити за цим заняттям цілі дні. А Дмитро Монатік розглядав для себе роботу у сфері реклами, де міг би створювати різноманітні креативні проєкти.

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Тренери «Голосу країни-14» / © Голос Країни

Найбільш особистою виявилася розповідь Наталії Могилевської. Співачка пригадала період, коли усвідомила, що популярність почала впливати на її поведінку та ставлення до оточення. Тоді артистка замислилася над тим, щоб виїхати за кордон і спробувати себе в зовсім іншій професії.

«Коли я зрозуміла, що в мене з’явилася зіркова хвороба, треба було щось змінювати. Хотіла поїхати в іншу країну, попрацювати офіціанткою. Я навіть це спробувала. Це та професія, де тебе випробовують різні люди — часто незадоволені тобою, які кажуть „дай, подай, принеси“. Все це для того, аби ти стала ногами на землю», — поділилася Могилевська.

Своєю чергою, MONATIK пригадає знайомство з Наталією Могилевською та розповість, як вона вплинула на його музичний шлях. Тож новий епізод стане нагодою побачити тренерів не лише в ролі наставників, а й почути більше про їхній особистий досвід.

Тренери «Голосу країни-14» / © Голос Країни

Другий випуск сліпих прослуховувань «Голосу країни-14» вийде вже цієї неділі о 21:00 на телеканалі 1+1 Україна та на Netflix в Україні. Незмінними ведучими проєкту залишаються Юрій Горбунов і Катерина Осадча, а за подіями за лаштунками стежитиме Наталі Солонік.

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Нагадаємо, нещодавно на «Голосі країни-14» "Дан Балан" опинився у команді Кароль, а Цимбалюк готовий до тріо з коханою і Могилевською.

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