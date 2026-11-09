"Голос країни-14": племінник Харчишина, "метал-мама" та історії учасників, що не дали стримати сліз

«Голос країни-14» / © Голос Країни

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Новий випуск «Голосу країни-14» об’єднав на одній сцені артистів із різним досвідом і життєвими історіями.

Серед учасників були 39-річна «метал-мама», яка після створення сім’ї наважилася зібрати власний рок-гурт, викладачка вокалу, яку впізнає увесь TikTok, переселенка з Луганська та співак, який повернувся на проєкт через десять років після участі в «Голосі. Діти». Не обійшлося і без запеклої боротьби тренерів за голоси, несподіваних знайомств та виступів, які змусили наставників шкодувати про те, що вони не натиснули кнопку.

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Редакція сайту ТСН.ua пропонує пригадати, яким був третій випуск «Голосу країни-14».

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«Голос країни-14» / © пресслужба каналу "1+1"

Однією з найяскравіших учасниць стала 39-річна киянка Вероніка Оран, яка називає себе «метал-мамою». Вона прийшла на проєкт не просто заради вокального експерименту, а щоб довести: рок-музика жива, а здійснювати мрії можна в будь-якому віці.

До сцени Вероніка прийшла не одразу. Спочатку вона створила сім’ю, народила дитину, а вже після 30 років почала шукати власний шлях до самореалізації. Жінка працює фітнес-тренеркою та перукаркою, а згодом наважилася на ще один сміливий крок — зібрала рок-гурт «Рок’ю».

На сцену «Голосу країни» Вероніка вийшла не сама, а з музикантами та рідними, які підтримували її за лаштунками. Її енергія, артистичність і потужна подача не залишили тренерів байдужими. Наставники засипали вокалістку компліментами, а Артем Пивоваров зрештою почув від неї бажане «так». Вероніка обрала саме його команду.

Ще одна учасниця, яка запам’яталася тренерам своєю незвичайною біографією, — 26-річна Дар’я Гажий. Вона народилася в місті Балта Одеської області, а вже 18 років живе в Києві. Дівчина зізналася, що виросла на території єдиного в Україні військового дисциплінарного батальйону — дисбату, де служив її батько.

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У дитинстві Дар’я проводила багато часу серед військових. Вони стали для неї друзями та фактично нянями. Дівчина пригадала, як солдати шикувалися перед вечерею та співали українських пісень, а вона їхала попереду на велосипеді й підспівувала.

Сьогодні Дар’я займається спортом, зокрема боксом, і продовжує розвиватися як артистка. Її незвичайне дитинство стало однією з найобговорюваніших деталей знайомства з тренерами. Після виступу вони не лише відзначили її вокал, а й активно спілкувалися з учасницею про спорт та характер. Зрештою Дар’я приєдналася до команди Наталії Могилевської.

Серед учасників був і 22-річний Дмитро Назарик із Покрова Дніпропетровської області. Уже чотири роки він живе в Києві та працює вокалістом муніципальної академічної чоловічої хорової капели імені Левка Ревуцького. Завдяки роботі в колективі Дмитро виступав на концертах Артема Пивоварова, однак на «Голосі країни» хотів заявити про себе саме як сольний виконавець.

Цікаво, що під час прослуховування Пивоваров упізнав знайомого артиста, але не розвернув крісло. Дмитро наголосив, що це свідчить про чесність конкурсу: навіть спільна робота на сцені не гарантує учаснику підтримки тренера. Наставники відзначили його тембр і харизму, але зауважили, що йому поки бракує впевненості та вміння повністю розкрити голос. Сам Дмитро сприйняв критику позитивно й пообіцяв продовжити роботу над собою.

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Не менш емоційною стала історія викладачки вокалу Олени Українець. На початку кар’єри вона почула від одного з продюсерів образливі слова про свою зовнішність, які надовго змусили її засумніватися у власних здібностях.

Після цього вона навіть думала відмовитися від співу, адже вирішила, що, можливо, недостатньо талановита. Згодом Українець вийшла заміж, стала мамою та відкрила власну школу вокалу. Тепер вона навчає інших співати й називає себе «скаженою вчителькою», адже часто пояснює мелодії за допомогою рухів.

На «Голосі країни» Олена вирішила нарешті вийти з ролі наставниці та сама опинитися в центрі уваги. Її виступ розвернув крісла Наталії Могилевської, Артема Пивоварова та Тіни Кароль. Тренери почали активно змагатися за учасницю, а їхнє суперництво навіть перетворилося на жартівливий конкурс обіцянок — хто зможе більше стрибати разом із нею під час співу. Олена також виконала пісню в дуеті з Могилевською, однак зрештою обрала команду Пивоварова.

Свою історію на проєкті розповіла й 18-річна Сабіна Матвіків зі Львова. Дівчина народилася у США, однак згодом її родина повернулася до України. Саме тут вона продовжила свій шлях у музиці та почала будувати плани на майбутнє.

Важливу роль у її становленні відіграв друг родини Джан, який познайомив Сабіну з органом і допоміг їй відкрити для себе музику з іншого боку. Цей досвід вплинув на її захоплення мистецтвом і бажання пов’язати з ним життя. Нині дівчина навчається продюсування та режисури.

На сцені «Голосу країни» Сабіна присвятила свій виступ українцям, яких війна розкидала по світу. Її історія стала ще одним нагадуванням про зв’язок із батьківщиною, який не зникає навіть після переїзду в іншу країну. Учасниця пройшла далі в команді Тіни Кароль.

Наступним на сцену вийшов 19-річний Максим Харчишин — племінник фронтмена гурту «Друга Ріка» Валерія Харчишина. Музикант виступає під псевдонімом ODYN і вже має досвід роботи на великій сцені, зокрема, виходив на сцену разом із дядьком та був бек-вокалістом у його симфонічному проєкті.

Втім, музика поки не стала єдиним заняттям Максима. Він навчається на маркетолога, працює кур’єром, таксистом і навіть займається нанесенням дорожньої розмітки. Перед виступом хлопець підготував для тренерів незвичайні подарунки — баночки з в’яленими помідорами. Овочі виростив Валерій Харчишин, а племінник узявся за консервацію та всю ніч готував гостинці для наставників.

Максим розповідав, що дядько надихнув його не лише займатися музикою, а й захоплюватися городництвом. Тож подарунки стали своєрідним сімейним привітом від відомого музиканта. На сцені ODYN прагнув показати, що має власний творчий характер і хоче будувати музичний шлях самостійно, а не лише залишатися в тіні знаменитого родича.

Серед тих, хто цього разу наважився вийти на велику сцену, була й Марія з Черкас. Вона працює в Черкаському національному університеті, має ступінь кандидатки педагогічних наук і викладає психологію менеджменту. На проєкт жінка приїхала з великою групою підтримки — її родина фактично зайняла значну частину павільйону.

Попри гарне виконання, тренери не розвернули крісел. Один із наставників зізнався, що якби почув Марію раніше, обов’язково натиснув би кнопку, однак на той момент уже мав обмежену кількість вільних місць у команді.

Сама учасниця не сприйняла це як поразку. Для неї можливість заспівати на такій сцені та познайомитися з тренерами вже стала маленькою перемогою. Наставники підтримали Марію й закликали не полишати музику та спробувати свої сили знову.

Зовсім інший настрій на сцену приніс 39-річний Андрій Хмара з Полтавщини. У повсякденному житті він працює провідним інженером у лісовій галузі, а спів для нього довгий час залишався захопленням. Сам себе чоловік жартома називає «співочим лісником».

Андрій зізнався, що майже все життя працює в лісовому господарстві, а музику сприймає як можливість відпочити душею. Він співав удома та в караоке, однак тепер вирішив перевірити свої сили на великій сцені.

Чоловік виконав складну композицію Миколи Мозгового. Його спокійне та щире виконання особливо сподобалося Наталії Могилевській. Тренерка зізналася, що саме такого настрою їй бракує серед постійної метушні, та запросила Андрія до своєї команди.

Зворушливу історію розповіла й 27-річна Ярослава Пелешка, яка народилася в маленькому селі Жовте на Дніпропетровщині, а згодом переїхала до Дніпра. Її дитинство минуло в постійній праці: родина мала велике господарство, а після загибелі батька в автокатастрофі, коли Ярославі було лише чотири роки, вона разом із братом допомагала мамі.

Попри непрості обставини, мама завжди вірила в музичне майбутнє доньки. Ба більше, заради її освіти родина наважилася на непростий крок — продала корову на ім’я Зорька, щоб оплатити додаткові заняття перед вступом до музичного коледжу.

На сліпих прослуховуваннях Ярослава вразила тренерів вокалом і діапазоном: до неї розвернулися три крісла з чотирьох. За дівчину розгорнулася справжня боротьба. Наставники говорили про її самобутність, потенціал і можливість стати прикладом для молодих виконавців із маленьких міст та сіл.

Ще однією учасницею випуску стала 40-річна Анна Ткаченко з Луганська. До вимушеного переїзду вона вже мала музичну кар’єру, співала в ресторанах і добре заробляла. Однак через війну жінці довелося залишити звичне життя та разом із родиною вирушити до Києва.

Анна пригадала, як складала речі в автомобіль і їхала з дитиною, зупиняючись дорогою, щоб погодувати її. Після переїзду все довелося починати спочатку: у незнайомому місті вона не мала зв’язків серед музикантів, але не хотіла відмовлятися від улюбленої справи. Тож почала збирати кавер-бенди, працювати та писати власні пісні. Нині вона виховує двох доньок і прагне бути для них прикладом людини, яка не здається.

Під час виступу Анна не стримувала емоцій. Тіна Кароль підтримала її та промовила слова: «Луганськ — це Україна». Тренерка обійняла учасницю та наголосила, що їй не потрібно приховувати біль, який досі відчуває. Вона закликала перетворити емоційний надрив на силу у вокалі.

Рок-н-рол на українській сцені вирішив повернути й 20-річний Євген Войтович з Івано-Франківська. Його візитівкою стали густі вуса, які він відростив після перегляду мексиканського серіалу. Спочатку хлопець не надто любив свою зовнішність, однак згодом зрозумів, що саме вуса можуть стати частиною його впізнаваного образу.

Серед музичних кумирів Євгена — Елвіс Преслі, Queen та Майкл Джексон. Він прийшов на проєкт, щоб заявити про себе як про артиста, який хоче повернути рок-н-рол на українську сцену. А ще — позмагатися за звання головного вусача з Павлом Зібровим.

Попри яскравий стиль і запальну енергію, цього разу тренери не розвернулися до Євгена. Вони похвалили його артистизм і любов до музики, однак порадили більше працювати над вокалом. Сам учасник не втратив оптимізму та сприйняв результат як привід рухатися далі.

На сцену «Голосу країни» також повернувся Денис Родін — учасник «Голосу. Діти», який уперше з’явився на цьому проєкті ще 11-річним хлопчиком. За десять років його життя суттєво змінилося, тепер він виступає у складі Kalush Orchestra під сценічним образом Штомбер Вомбер.

За цей час артист дав понад 300 концертів у впізнаваному костюмі, однак за маскою завжди залишалися людина з власними музичними амбіціями та бажанням розвиватися сольно. Денис прийшов на шоу, щоб нарешті показати глядачам своє обличчя та довести, що здатен бути почутим не лише в складі гурту.

Він також зізнався, що мріє одного дня привезти в Україну премію «Ґреммі», а ще намагається щодня писати по одній пісні. На сліпих прослуховуваннях Родін виконав композицію Артема Пивоварова «Дежавю». Сам Пивоваров не розвернувся, пояснивши, що не почув у цьому виконанні всього спектра вокальних можливостей артиста. Водночас Денис приєднався до команди Дмитра Монатіка — для співака це стало особливим моментом, адже десять років тому він не обрав його на «Голосі. Діти».

Завершила низку яскравих виступів 24-річна Катерина Сорока, яка працює під творчим псевдонімом Carmin. Дівчина родом із Сум, але вже рік живе в Києві. Вона викладає вокал, наставляє інших педагогів і поступово випускає власні пісні.

Завдяки TikTok Катерина почала знаходити учнів. Саме через соцмережі відбулося її знайомство з українською співачкою Мілою Нітіч — дівчина опублікувала кавер на її пісню «Каюсь», а згодом отримала голосове повідомлення від артистки. Міла не просто відреагувала на виконання, а й сама попросилася до Катерини на урок вокалу. Згодом вона порадила педагогині більше заявляти про себе та виходити на велику сцену.

Для Carmin участь у «Голосі країни» стала можливістю нарешті почати сольну кар’єру. Вона зізналася, що довго сумнівалася у власних силах, але тепер відчула, що настав час діяти. Її виступ розвернув крісла тренерів, а наставники активно переконували вокалістку приєднатися саме до їхніх команд.

Катерина зрештою обрала Артема Пивоварова. Після її рішення Наталія Могилевська пожартувала, що вже сама хотіла б потрапити до команди колеги, а Тіна Кароль побажала учасниці впевненості та успіху на сольному шляху.

Дивіться четвертий випуск сліпих прослуховувань «Голосу країни-14» у неділю, 8 листопада, о 21:00 на каналі «1+1 Україна».

Нагадаємо, у третьому випуску «Голосу країни-14» відома викладачка вокалу з TikTok Олена Українець прийшла на шоу та змусила тренерів «змагатися» за неї.

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