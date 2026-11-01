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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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595
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2 хв

"Голос країни-14": продавчиня з ринку змусила всіх тренерів розвернути крісла і сперечатися між собою

Юній співачці вдалося розвернути одразу чотири тренерських крісла. Кожен зірковий наставник хотів її бачити саме у своїй команді.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Карина Вараді

Карина Вараді / © Голос Країни

На сцену «Голосу країни-14» вийшла 22-річна Карина Вараді, якій однозначно вдалося здивувати зіркових тренерів.

Взагалі дівчина розпочинала свій кар’єрний шлях на базарі — продавала халати. Ба більше, Карина робила шалені успіхи, що навіть речі, які довго ніхто не обирав, не залежувались на полицях. Проте Вараді має й вокальні дані, які вона не хотіла приховувати. Тож, дівчина прийшла спробувати свої сили на «Голосі країни-14».

На сцені проєкту Карина виконала композицію Тіни Кароль — «Мед». Їй вдалося розвернути одразу чотири тренерських крісла. Жоден із наставників не хотів втрачати сильну учасницю, тож, як міг, закликав її до себе.

Карина Вараді / © Голос Країни

Карина Вараді / © Голос Країни

«Карино! Вийшла, заспівала, розірвала і зал, і нас. Я вас з цим вітаю! У вас чудовий голос, ви рухались, працювали на нас. Дуже крута енергетика, ніби ви вже дуже багато де виступали», — прокоментував виступ учасниці Дмитро Монатік.

Врешті, Карина Вараді пішла до команди саме MONATIK. Однак Тіна Кароль дала обіцянку. Тренерка запевнила, що коли буде крадіжка учасників, то не упустить свій шанс, а все ж таки переманить її до своєї команди. Тим часом Карина пояснила, що обрала MONATIK, оскільки саме він першим натиснув червону кнопку.

Дивіться «Голос країни-14» щонеділі о 21:00 на телеканалі «1+1 Україна».

Нагадаємо, на сцену «Голосу країни-14» вийшов учасник, який заспівав пісню «Старії фотографії» Кузьми Скрябіна. Наталія Могилевська розплакалась і згадала покійного музиканта.

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