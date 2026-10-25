"Голос країни-14": співачка після вивчення української змусила всіх тренерів заговорити вірменською

Голос країни-14 / © 1+1

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Українська співачка та тренерка 14-го сезону «Голосу країни» Наталія Могилевська несподівано заспівала вірменською мовою, а інші зіркові тренери спробували нею заговорити.

Причиною стала учасниця Маріам Казарян, яка не лише підкорила суддів вокалом, а й зворушила історією своєї любові до України.

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Так, 26-річна дівчина вийшла на сцену другою. Маріам за національністю є вірменкою, проте вже вісім років живе в Україні та розвиває тут свою кар’єру. Ба більше, вже за пів року після переїзду дівчина вільно спілкувалася українською.

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Тепер же вона мріє популяризувати українську музику. І саме з цією метою прийшла на шоу, щоб здійснити свою заповітну мрію. Для сліпих прослуховувань Маріам обрала композицію «Вимолив», яку MONATIK створив у співпраці з Jerry Heil і Євгеном Хмарою. У виконанні учасниці хіт набув особливої ніжності та чуттєвості.

Цікаво, що першим крісло розвернув саме MONATIK, який не приховував захоплення й увесь час підспівував власну пісню. Згодом до нього приєдналися Тіна Кароль, Наталія Могилевська й Артем Пивоваров. Тож у результаті Маріам вдалося розвернути всі чотири тренерські крісла.

Після виступу розпочалася справжня боротьба за конкурсантку. MONATIK одразу підбіг до дівчини та запропонував заспівати разом. Однак Могилевська вирішила здивувати Маріам по-своєму й несподівано заспівала вірменською. Пивоваров тим часом поцікавився, чи варто йому продовжувати змагання за учасницю, чи вона вже визначилася. «Крадіжка на очах», — прокоментувала ситуацію Могилевська.

Голос країни-14 / © 1+1

Зрештою, Маріам підготувала для тренерів ще одне незвичайне випробування. Вона попросила кожного промовити вірменською фразу-запрошення до своєї команди, аби «почуватися, як удома». Усі четверо погодилися на це, але учасниця обрала все ж MONATIK. Співак привітав першу учасницю своєї команди обіймами й прикріпив їй до одягу символічний значок-пін.

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Голос країни-14 / © 1+1

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