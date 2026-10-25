"Голос країни-14": син священника змусив тренерів аплодувати стоячи й боротися за нього

Анатолій Рябінін, MONATIK / © 1+1

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На сцену «Голосу країни-14» вийшов 33-річний співак Анатолій Рябінін і підкорив своїм голосом усіх зіркових тренерів.

Син священника ще змалечку мав особливу любов до церковного співу. Нині він продовжує розвивати свій талант у церковному хорі, а також працює у студії звукозапису. На велику сцену артист вийшов із запальним хітом Sunday Morning.

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Від перших секунд виступу Анатолій привернув увагу тренерів. Першим своє крісло розвернув MONATIK, згодом до нього приєдналася Могилевська. А ще трохи пізніше одночасно повернулися Кароль і Пивоваров. Так Рябінін став першим учасником цього випуску, якому вдалося розвернути всі чотири тренерські крісла.

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Вокал артиста настільки захопив зіркових наставників, що вони не стримували емоцій. Могилевська підспівувала й вигукувала слова захоплення просто під час виступу, а Кароль і Пивоваров після завершення пісні аплодували співакові стоячи.

Усі чотири тренери засипали учасника компліментами. Вони відзначали, як вільно він почувався на сцені, як тонко передавав емоції голосом і створював цілісне звучання.

MONATIK до останнього намагався переконати Анатолія обрати саме його. Артист настільки хотів бачити вокаліста у своїй команді, що навіть після власного коментаря продовжував тримати табличку з написом «Йдіть до мене».

MONATIK / © 1+1

Свої аргументи мала й Наталія Могилевська. Вона пригадала, що вже знайома з Анатолієм: на початку повномасштабного вторгнення вони працювали разом у студії звукозапису над її піснею. Попри це, артистка погодилася, що найкраще розкрити потенціал учасника зможе її колега MONATIK.

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Артем Пивоваров також мав власний козир у боротьбі за вокаліста. Він нагадав, що свого часу Анатолій посів перше місце серед виконавців, які записували кавери на його хіти.

Зрештою Рябінін обрав своїм наставником саме Пивоварова. Такий вибір неабияк ощасливив тренера, який отримав до команди сильного вокаліста. А Могилевська не забарилася з реакцією та знову заговорила про музичні «крадіжки» колег.

Дивіться «Голос країни-14» щонеділі о 21:00 на телеканалі «1+1 Україна».

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