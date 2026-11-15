"Голос країни-14": Тіна Кароль першою створила команду й віддала останнє місце відомому ведучому

Тіна Кароль, Стас Коновалов, Голос країни-14 / © 1+1

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Українська співачка Тіна Кароль першою серед тренерів «Голосу країни-14» сформувала повний склад своєї команди.

Останнє, 12-те місце зіркова наставниця віддала відомому ведучому зі Дніпра, який мріє про професійну вокальну кар’єру ще з дитинства.

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Так, під час сьогоднішнього епізоду «сліпих прослуховувань», 15 листопада, у команді Тіни Кароль залишалося лише чотири вільних місця. Три з них вона віддала військовому Артему Ткаченку, виконавцю з унікальним високим голосом Миколі Харковцю та стильній мамі Тетяні Левченко. А останнє місце дісталося талановитому ведучому Стасу Коновалову.

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37-річний Стас відомий роботою на регіональному телеканалі у Дніпрі, де веде новини та різноманітні проєкти. Втім, телевізійна кар’єра — не єдина його пристрасть. Чоловік мріяв про сцену ще змалечку: у юному віці навіть створив власний гурт і почав розвивати вокальні здібності. Зрештою, бажання професійно займатися музикою привело його на головне вокальне шоу країни.

На сцені Стас виконав композицію Always. Тіна Кароль уважно слухала його виступ і насолоджувалася вокалом, не поспішаючи натискати кнопку. Та вже на останніх секундах прослуховування співачка все ж розвернула своє крісло. Ба більше, вона закликала колег також дати шанс учасникові, однак саме її команда стала для нього омріяним місцем.

Тіна Кароль і Стас Коновалов / © 1+1

Коли Стас дізнався, що посів останнє вільне місце у команді Тіни, він не приховував радості від такої честі. Натомість Артем Пивоваров із гумором відреагував на завершення формування команди колеги. Він пожартував, що тепер уже не матиме можливості позмагатися з Тіною за нових учасників, і зізнався, що йому від цього сумно.

Отже, в команді Тіни Кароль опинилося 12 учасників: Зоряна Гайчук, Євгеній Ар’я, Зіновій Карач, Сергій Тягнирядно, Дмитро Васильєв, Анастасія Бугаєнко, Сабіна Матвійків, Анна Ткаченко, Артем Ткаченко, Микола Харковець, Тетяна Левченко та Стас Коновалов.

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Дивіться «Голос країни-14» щонеділі о 21:00 на телеканалі «1+1 Україна».

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