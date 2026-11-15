"Голос країни-14": учасниця після вильоту довела Могилевську до сліз і змусила тренерів шкодувати

Голос країни-14 / © 1+1

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24-річна одеситка Моніка Рафаелян неочікувано розчулила Наталію Могилевську на сцені «Голосу країни-14» та змусила тренерку зі сльозами перепрошувати за своє рішення.

Студентка прийшла на вокальне шоу, аби стати впізнаваною та кинути собі виклик. Для сліпих прослуховувань вона обрала пісню «Шаленій». Попри те, що тренери весь час підспівували артистці, жоден із них так і не натиснув червону кнопку.

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Отримавши чотири відмови, Моніка не стала приховувати розчарування й звернулася до наставників із несподіваною заявою: «Те, що ви не повернулися, вважаю помилкою». Артем Пивоваров визнав, що міг би ухвалити інше рішення, якби одразу побачив очі дівчини, та назвав ситуацію «великою помилкою».

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MONATIK пояснив, що через обмежену кількість місць у командах тренери особливо прискіпливо обирають учасників. Водночас він відзначив талант Моніки та порадив їй ще більше попрацювати над вокалом. Та у відповідь дівчина зізналася, що однаково «шокована», адже співала всією душею.

Своєю чергою, Наталія Могилевська порадила дівчині «вийти з зони комфорту і знайти себе». Однак згодом наставниця зізналася, що шкодує про те, що не розвернула крісло. Обійнявши Моніку, вона не стримала сліз і перепросила, що вчасно «не відчула» її. Зрештою обидві розплакалися, а Могилевська взяла з учасниці обіцянку ніколи не здаватися.

Голос країни-14 / © 1+1

Дивіться «Голос країни-14» щонеділі о 21:00 на телеканалі «1+1 Україна».

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