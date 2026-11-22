Тіна Кароль і MONATIK / © Голос Країни

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Один із останніх учасників сліпих прослуховувань «Голосу країни-14» був військовий Тарас Редзій.

Вокалісту 30 років. Зараз він служить у Нацгвардії України, а незабаром стане командиром бойового взводу. На сцені проєкту Тарас Редзій виконав пісню Yaktak — «Уночі». Композиція у його виконанні була настільки чуттєвою, що Тіна Кароль не стрималась та запросила MONATIK на повільний танець.

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Врешті, Артем Пивоваров та Наталія Могилевська теж оцінили виступ учасника. Вони обидва натиснули червоні кнопки та почали переманювати Тараса до своїх команд.

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«У мене останнє місце в команді. Я прийшла сюди заради того, щоб знайти голос країни. Я точно знаю, що ви один із тих голосів, заради кого я тут. Ви маєте те серце, без якого голос не має жодного значення. Я дуже багато знаю тих, хто хоче співати, але серед них мало тих, кого хочеться слухати. Я хочу попросити всіх поаплодувати цьому хлопцеві», — промовила Наталія Могилевська.

Тарас Редзій / © Голос Країни

Тарас Редзій уважно вислухав тренерів. Учасник зізнався, що прийшов на проєкт із важливою метою — показати, що українська пісня має силу. Також вокаліст поділився, що коли йшов на «Голос країни», то вже визначився, у чиїй команді хотів бути. Це виявилась Наталія Могилевська. Таким чином команда тренерки повністю сформована.

«Я щиро знаю, заради чого я сюди прийшов. Хоча я не настільки сильно професійно займаюся музикою, але я віддав їй досить багато свого часу життя. Я завжди це робив щиро. Моя мотивація, щоб у наш час наше покоління, майбутнє покоління розуміли дуже важливу річ, що українська пісня — це надзвичайно потужна внутрішня зброя. Я знаю, кого я хотів би обрати, вже з цими думками прийшов на проєкт — Наталія Могилевська», — поділився учасник.

Дивіться «Голос країни-14» щонеділі о 21:00 на телеканалі «1+1 Україна».

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Нагадаємо, раніше на «Голосі країни-14» учасниця заспівала а капела «Пливе кача по Тисині». Від голосу вокалістки шкірою забігали мурахи.

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