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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
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"Голос країни" повернувся після трирічної паузи: чотири зіркові тренери ефектно відкрили шоу

Кароль, Монатік, Могилевська та Пивоваров запалили на відкритті "Голосу країни-14".

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Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
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Тренери "Голосу країни-14"

Тренери "Голосу країни-14" / © instagram.com/goloskrainy_official

Після трирічної перерви щойно на екрани повернулося вокальне шоу «Голос країни».

Чотирнадцятий сезон розпочався з феєричного виступу зіркових тренерів — MONATIK, Наталії Могилевської, Артема Пивоварова та Тіни Кароль, які влаштували незвичайне музичне попурі з хітів одне одного.

Артисти не просто виконали знайомі композиції, а й спробували перевтілитися у своїх колег, переймаючи їхню манеру співу та сценічну подачу. Першим здивував MONATIK, який заспівав декілька рядків із запального хіта Наталії Могилевської «Відірватись від землі».

Камера передала естафету співачці, яка продовжила музичну гру та виконала вірусну композицію Артема Пивоварова «Дежавю».

Наступним на сцену вийшов сам Пивоваров. Артист заспівав рядки з пісні Тіни Кароль «Ніжно», додавши композиції дещо рокового звучання. До того ж співак вийшов на трибуну до публіки, посиливши й без того запальну атмосферу відкриття.

Справжньою кульмінацією стала поява Тіни Кароль. Українська співачка ефектно підхопила музичну естафету та виконала композиції MONATIK «Тому що…» й «А що?». Її вокал і енергетика миттєво розворушили залу: глядачі танцювали та аплодували в ритм. Схоже, тренерка вирішила довести, що звання головного ритмолова країни не випадкове!

Завдяки незвичайним перевтіленням знайомі пісні зазвучали по-новому. Наостанок усі четверо об’єдналися для виконання традиційного «Голос твоєї країни» — це і ознаменувало повернення проєкту на екрани після тривалої паузи.

Дивіться «Голос країни-14» щонеділі о 21:00 на телеканалі «1+1 Україна».

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