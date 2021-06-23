"Холостячка" Злата Огнєвіч поділилася лайфхаками, як зіпсувати перше побачення

Артистка дала декілька "порад" дівчатам.

Українська співачка та героїня шоу "Холостячка-2" Злата Огнєвіч, яка розповіла про зв'язок, який у неї стався на проєкті, поділилася лайфхаками, як зіпсувати перше побачення.

На сторінці в Instagram знаменитість опублікувала кумедний допис, де розповіла дівчатам, як треба поводитися з хлопцем, якщо не хочеш з ним йти на друге побачення.

"Захопливо розповідати про своїх колишніх, вашого першому поцілунку в усіх гарячих подробицях! Заспівати йому пісеньку Santa baby, в якій дівчина просить подарувати колечко від Тіффані, кабріолет 54-го, яхту, платиновий рудник. При цьому мило усміхатися і говорити: "Це моя улюблена пісенька". Називати його пупсик, солоденький, котик, щоб чули інші. Голосно сміятися, легко похрюкуючи. Позичити гроші", – написала зірка.

instagram.com/zlata.ognevich

Також Злата попросила фанів поділитися своїми "секретами". Юзери залюбки долучилися та написали чимало повідомлень в коментарях.

Звичайно, згадати про свою маму і як вона мріє частіше приїжджати, мріє жити у нас, завжди допомагати

Говорити про весілля і знайомство з батьками

Я зазвичай "згадую", що в мене є якась термінова важлива справа, щоб швидше закінчити таке побачення

Не забули користувачі потішили знаменитість компліментами. Так, фоловери писали, що Злата неймовірно вродлива.

Нагадаємо, раніше Злата Огнєвіч заявила, чи цілуватиметься з чоловіками на проєкті. Також зірка пояснила, навіщо йде шукати кохання на шоу.

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