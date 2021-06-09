"Холостячка" Злата Огнєвіч розповіла про зв'язок, який у неї стався на проєкті

Артистка вже має одну симпатію.

Українська співачка, нова героїня шоу "Холостячка" Злата Огнєвіч, яка днями у фотосесії еротично засвітила бюст, розповіла про перші враження від знімань.

Як поділилася артистка, вона не очікувала, що претенденти на її серце так підготуються до зустрічі з нею.

"Кожен чоловік зміг мене здивувати. Всі учасники харизматичні, цікаві. Вони прочитали мої інтерв'ю, вивчили біографію, дізналися, що я люблю. Багатьом вдалося натиснути на потаємні кнопочки моєї душі. Ніколи не подумала б, що за один вечір я зможу політати на гвинтокрилі, погладити коня, побувати на концерті і навіть пірнути на дно океану по перлину!" – поділилася емоціями Злата.

instagram.com/zlata.ognevich

Окрім того, виконавиця зізналася, що в неї вже навіть виникла перша симпатія на проєкті. Одному чоловіку вдалося вразити Злату.

"Один із учасників зміг навіть здійснити мою дитячу мрію. Тож я особисто переконалася, що на проєкті "Холостячка" можливо все. Відкрию секрет: перший електричний розряд стався. Я змогла відпустити себе і дослухатися до серця", - заінтригувала Огнєвіч.

Нагадаємо, раніше Злата Огнєвіч поділилася, чи цілуватиметься з чоловіками на проєкті. Також зірка пояснила, навіщо йде шукати кохання на шоу.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання