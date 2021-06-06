"Холостячка" Злата Огнєвіч у сукні засвітила бюст та еротично розчавила лимони

Співачка поділилася гарячими кадрами.

Відома українська співачка та головна героїня шоу "Холостячка-2" Злата Огнєвіч, яка зізналася, чи цілуватиметься з чоловіками на проєкті, спричинила фурор гарячими знімками.

На сторінці в Instagram зірка опублікувала фото, на яких постала у легкій літній сукні в принт з лимонами. У руках артистка також тримала цитрусові. На першому кадрі виконавиця грайливо оголила стрункі ніжки.

instagram.com/zlata.ognevich

На другому ж фото, знаменитість опустила шлейки та засвітила бюст. Злата еротично розчавила лимони руками.

instagram.com/zlata.ognevich

У дописі співачка поміркувала про неприємний досвід та вдячність.

"Коли життя тобі підносить лимони - роби з них лимонад. У мене - так! А у вас? Як прекрасно жити з відчуттям всередині: «Я знаю, чого хочу»! Як прекрасно довіряти своїм почуттям і проживати момент! Щоб зробити лимонад, багато лимонів не потрібно... Але життя - то інша річ. Бо якщо ти не вмієш перетворювати неприємний досвід в почуття вдячності - уроки долі постійно траплятимуться на шляху. А тому - робіть лимонад, живіть на повну, дивуйтеся і довіртеся", – поділилася Огнєвич.

Фани не змогли оминути еротичні знімки та потішили кумирку приємними коментарями.

Яка краса

Яка ви чарівна та гарна

Розкішно

Нагадаємо, раніше Злата Огнєвіч у червоному топі і прозорій спідниці уявила себе палкою італійкою. Артистка зачарувала образом.

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