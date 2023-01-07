"Холостяк" Алекс Топольський написав щемливого листа до покійного батька і показав рідкісне фото разом

Бізнесмен та учасник романтичного реаліті "Холостяк-12" Алекс Топольский написав зворушливе послання до свого покійного батька.

У Instagram Алекс показав, який вигляд мав у підлітковому віці на веселій архівній світлині разом з татом. У підписі до фото бізнесмен пригадав, який був його батька за життя.

"Лист батькові, моєму прикладу по життю та просто прекрасній людині. Для мене загибель батька була настільки трагічною, що вона назавжди забрала якусь частину життєрадісного мене. Я не хотів ділитися своїми почуттями та думками публічно про це раніше, але зараз вважаю, що настав момент. Любов батька – виняткова, вона не схожа на любов матерів, у ній мало слів. Але вона безцінна", - написав Топольський.

У своєму дописі "холостяк" зізнався, що тато був суворим та вимогливий, але завжди підтримував сина. Саме завдяки татовому контролю та підтримці Алекс зміг досягти у житті гарних результатів і отримати цінні знання.

Алекс Топольський з татом / Фото: instagram.com/alex_topolsky

"Батько у мене був дуже суворий, але справедливий. Я вважаю, що саме його виховання виростило в мені завзятість, наполегливість, дисципліну, уміння робити речі, які треба через "не хочу", амбітність. Він завжди підтримував мої ідеї та ініціативи щодо життя та бізнесу, окрім переїзду до США. Батько завжди вимагав від мене високих результатів у всьому. Я реально отримував, якщо прогулював школу або приносив погані оцінки. Але він у свою чергу витрачав багато свого часу на допомогу мені у навчанні", - поділився Алекс.

У своєму листі Топольський також щиро подякував батьку за усе, що він зробив для нього.

"Я без сумніву можу сказати, що саме він – та людина, яка допомогла мені стати тим, ким я є. Я вдячний життю за кожну хвилину, проведену з ним, вони по-справжньому безцінні. Тату, вічна тобі пам'ять! Люблю тебе, твій син", - завершив послання Алекс.

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