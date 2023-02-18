"Холостяк" Алекс Топольський поділився першим фото з новою дівчиною

Бізнесмен та головний герой проєкту "Холостяк-12" Алекс Топольський закрутив новий роман.

Після закінчення шоу у Алекса не склалися стосунки з переможницею Катериною Лозовицькою, але невдовзі в життя бізнесмена прийшло нове кохання.

У своєму Telegram-каналі Топольський поділився першою світлиною з новою обраницею. Щоправда, обличчя дівчини та її ім'я він залишив у секреті.

Фото: Telegram Алекса Топольського

Зараз пара разом перебуває на Балі, де днями вони відсвяткували День всіх закоханих. У святковий вечір Алекс та його кохана хотіли вирушити на вечерю, але погода на острові дещо зіпсувала їхні плани, тож романтична вечеря перетворилася на романтичний сніданок.

"Святкування Дня закоханих було дуже несподіваним, якщо чесно. Я з дівчиною домовився на вечірнє побачення в ресторані. Але, нажаль, у цей вечір почався такий дощ, якого на Балі не було за останні півтора місяці. Там зносило все, був вітер, ураган. Ми навіть не могли викликати таксі, бо ніхто не їздив. Острів просто завмер, чекаючи, коли все закінчиться. Тому, нажаль, ми не змогли зустрітися. Але на ранок ми відсвяткували наш День святого Валентина гарячим латте та ранковими круассанами", - поділився Топольський.