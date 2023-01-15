"Холостяк" Алекс Топольський показав перші спільні фото з переможницею шоу після фіналу проєкту

Бізнесмен оприлюднив кумедні селфі з коханою.
Головний герої романтичного реаліті "Холостяк-12" Алекс Топольський вперше прокоментував фінал проєкту.
Минуло два дні після закінчення шоу, і от Алекс вирішив поділитися враженнями. Бізнесмен зізнався що реаліті подарувало йому емоцій на все життя і, головне, що він знайшов на ньому рідну для себе людину. Алекс мав на увазі модель Катерину Лозовицьку, яку він обрав у фіналі "Холостяка".
"Ось ми й дійшли до фіналу. Це був дуже насичений та незабутній для мене період. Участь у шоу подарувало мені емоцій на все життя, а найголовніше - знайомство з рідною мені людиною. Я дуже радий, що стільки людей стежили за нашою історією. І мені хочеться продовжувати ділитися з вами своїми думками та почуттями", - зазначив Топольський.
Також він вперше після закінчення проєкту показав спільні фото та селфі з Катериною. Судячи зі світлин, закохані після фіналу шоу гарно проводили час у компанії одне одного, подорожували, відвідували усілякі заклади та заходи. Та, чи досі разом Алекс та Катерина, вони поки що не коментують.
Тим не менш, 14 січня, під час ракетного обстрілу російськими окупантами України, Катерина Лозовицька поділилася, що вона перебуває в Києві і показала, як ховається в укритті. Втім, Топольського поруч з нею не було.
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