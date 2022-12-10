"Холостяк" Алекс Топольський про позицію брата у Росії: "Я був приголомшений"

Головний герой проєкту "Холостяк-12" Алекс Топольський розповів про своїх родичів, які мешкають у Росії, про їхнє ставлення до повномасштабної війни, яку розгорнула РФ проти України.

Алекс поділився, що в Росії мешкають його родичі за татовою лінією. Втім, дуже тепло він завжди спілкувався зі старшим братом Максом. Проте, каже Топольський, коли почалася повномасштабне вторгнення РФ до України, він був приголомшений позицією брата:

Алекс Топольський

"Насправді непростий момент. Тому що… В мене є брат Макс за татовою лінією, він, до речі, був у проєкті. Відеозвернення від нього було. Ми дуже близькі були. З моментом загибелі батька ми трохи дистанціювалися. Але з Максом були дуже класні стосунки. Він мені допомагав, він був дуже класним старшим братом. Перші наші розмови… Я просто був шокований його позицією. Я не очікував, коли ми вже розмовляли відверто", - поділився Топольський.

Старший брат Алекса Макс з'явився у першому епізоді "Холостяка" у відеозверненні

Втім, каже Алекс, він не здався і вирішив все ж таки донести до рідної людини правду. Врешті, докази Топольського вплинули на брата:

"Мені вдалося його переконати, я показав йому декілька ресурсів, де треба брати інформацію, де є правда, об'єктивна правда, а не та, яка показується їм в Росії. В нас завдяки цьому почав створюватися діалог, наша братська дружба повернулася. Якби цього не сталося, я не можу сказати, яка б була у мене реакція", - поділився Алекс.

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