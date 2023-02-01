"Холостяк" Алекс Топольский розповів про секс з переможницею шоу Катериною Лозовицькою

Бізнесмен не став приховувати, що між ними були інтимні стосунки.

Головний герой романтичного реаліті "Холостяк-12" Алекс Топольський відверто розповів про стосунки з переможницею шоу, моделлю Катериною Лозовицькою.

Бізнесмен поділився, що обрав Катерину у фіналі проєкту, бо вважав, що з нею він зможе побудувати довгострокові стосунки, яких у нього в житті було дуже мало. Втім, не так сталося як гадалося – після закінчення шоу пара була разом всього місяць.

"Ми не жили разом. Ми приїжджали одне до одного додому. Зустрічалися у різних кафешках, гуляли в парках. Мені здалося, що Катя "з'їхала" до третього епізоду проєкту. Де вона очікувала від мене знову ініціативи. Щоб я відавав, віддавав. Але я не та людина, яка буде завжди віддавати, не відчуваючи ініціативи на зустріч. Нема якогось взаємообміну", - пояснив Топольський під час розмови з Анною Олицькою.

Алекс Топольський та Катерина Лозовицька / Фото: instagram.com/alex_topolsky

Також Алекс зізнався, що він став ініціатором їхнього розриву. За словами бізнесмена, у якийсь момент він вирішив, що варто поставити крапку:

"Я проініціював розмову, де ми обговорили все без емоцій, як дорослі люди і вирішили, що нам вже не потрібно бути разом. Я пам'ятаю, вона засмутилася в той момент. Але мені здається, що це було правильне рішення. Якби ми були разом далі, це бло б неправда, це була б якась гра", - вважає Топольський.

Алекс Топольський та Катерина Лозовицька / Фото: instagram.com/alex_topolsky

Окрім того, Алекс поділився й пікантними подробицями стосунків з Катериною, і зізнався що між ними був секс.

"Звісно, що був секс. Ми все ж таки зустрічалися місяць. Я точно не буду коментувати, яка Катя в сексі, так що скажімо так: секс був, ми були місяць разом. Було б не нормально, якби сексу не було. Але якісь деталі я точно опущу. Я не буду коментувати цей момент, я не хочу ображати Катю і не хочу говорити якісь неделікатні речі стосовно неї", - сказав Топольський.

Алекс Топольський та Катерина Лозовицька / Фото: instagram.com/kateryna_lozovytska

Алекс Топольський та Катерина Лозовицька / Фото: instagram.com/alex_topolsky

Також бізнесмен зізнався, що наразі його серце вільне і він залишається завидним холостяком.

Нагадаємо, що тим часом фіналістка "Холостяка" Саша Мудра вже встигла побудувати особисте життя. Дівчина почала зустрічатися з заможнім американцем.

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