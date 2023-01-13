"Холостяк" Алекс Топольский розповів, як обирав переможницю шоу, і порівняв фіналісток з яхтами

Сьогодні, 13 січня, відбудеться фінал романтичного реаліті "Холостяк-12", головним героєм якого став бізнесмен Алекс Топольський.

Як відомо, у фінал пройшло дві дівчини – Катерина Лозовицька та Олександра Мудра. Напередодні важливого вибору Топольський на сторінці в Instagram поділився, як саме обирав свою долю. Зокрема, бізнесмен порівняв дівчат з яхтами, які побачив якось на причалі:

"До обох дівчат у мене були почуття. Одного вечора, прогулюючись містом, я побачив дві яхти, які були прив'язані до причалу. Одна яхта гойдалася, її носило в різні боки, в ній була якась дикість, жага до пригод, і всім своїм виглядом вона давала зрозуміти, що цієї мотузки недостатньо, щоб її втримати. Вона належить океану, у ній панує свобода, бажання життя, пристрасть до пригод, вона належить природі і цій стихії. У той же час, на іншій стороні була прив'язана яхта, яка дуже плавно погойдувалася, нікуди не рвалася. Створювалося таке враження, що до неї був прив'язаний невидимий якір, який утримував її в цьому умиротворенні та спокої. Вона нікуди не поспішала, вона ніби розуміла, що це її простір і там комфортно. Присівши неподалік, я поринувся думками про ці яхти, і в голові прослизнула аналогія по відношенню до дівчат", - відверто розповів Топольський.

Саша Мудра

Він зізнався, що з Сашею у нього є пристрасть і додав, що в дівчині присутнє яскраво виражене палке бажання вивчення всього нового:

"Вона - чудовий партнер з протоптування нових доріг у житті. Я переконаний, що з Сашею я залишатимуся вічно молодим. Вона буквально еліксир молодості та енергії", - пояснив Топольський.

Водночас "холостяк" поділився, що з Катею він відчув спокій, умиротворення, довіру та глибину, чого йому не вистачало в Америці.

"Мені дуже імпонує її сім'я та її виховання. Та теплота, любов, культура, які панують у її сім'ї, передалося і самій Каті. Вона буде чудовою мамою, яка зможе прищепити лише найкращі цінності дитині. Її доброта лежить в основі її характеру – це мене дуже підкуповує", - зізнався Алекс.

Катерина Лозовицька / Фото: instagram.com/kateryna_lozovytska

Втім, кого ж все таки обере у фіналі "Холостяк", глядачі дізнаються вже сьогодні ввечері.

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