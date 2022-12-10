"Холостяк" Алекс Топольський розсекретив, скільки заробляє та відреагував на чутки, що живе за рахунок багатих жінок

Головний герой 12 сезону реаліті "Холостяк" Алекс Топольський розповів, скільки потрібно заробляти грошей, у США щоб родині з трьох людей комфортно почуватися.

Топольський зазначив, що все залежить від району і штату, в якому ти живеш.

"Є США Міннесота, є США – Лос-Анджелес. Нью-Йорк дорожчий, ніж Лос-Анджелес. В Лос-Анджелесі на сім'ю з трьох людей, щоб комфортно жити, думаю, чотири тисячі доларів", - сказав Топольський в інтерв'ю "Слава+".

Водночас, Алекс не став говорити, скільки йому потрібно грошей, щоб комфортно почуватися у Лос-Анджелесі, лише зазначив, що в середньому це має бути "від п'яти тисяч доларів і вище".

Алекс Топольський

Окрім того, Топольський розсекретив, скільки в місяць він заробляє зараз і поділився, що коронавірус сильно вплинув на його бізнес:

"До ковіду було набагато ліпше. До ковіда я заробляв десь 60 тисяч чистими в місяць, а після ковіду бізнес постраждав. І зараз в 2 – 2,5 рази менше", - зізнався Алекс.

Не оминув увагою Топольський й чутки про те, що мовляв жодного бізнесу у США в нього нема, і що він живе за рахунок багатих жінок:

"Ніколи такого не пропонували. Якщо б мені пропонували гроші дівчата, які в Беверлі-Гіллз живуть, то я б вже, напевно, сидів з цією дівчиною, або бабусею, масажував би їй спину, поки вона п'є "Маргариту" і думав, як би мені себе втопити у цьому басейні, якщо я роблю таке. Це не в моєму характері, я б в житті таке не зміг робити. Тому я й працював чорноробочим в Чикаго, і в Нью-Йорку, роздавав ці флаєри. Я ніколи до цього не йшов. В Лос-Анджелесі таких можливостей, якщо ти хочеш в цьому напрямку розвиватися, дуже багато", - поділився Топольський.

Нагадаємо, раніше Алекс Топольський розповів про свого брата Макса за татовою лінією, який мешкає в Росії. "Холостяк" розповів, як його рідна людина поставилася до повномасштабного вторгнення РФ до України і чим він був шокований.

Читайте також: