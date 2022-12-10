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"Холостяк" Алекс Топольський розсекретив, скільки заробляє та відреагував на чутки, що живе за рахунок багатих жінок

"Холостяк" Алекс Топольський розсекретив, скільки заробляє та відреагував на чутки, що живе за рахунок багатих жінок

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
1122
Час на прочитання
2 хв
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"Холостяк" Алекс Топольський розсекретив, скільки заробляє та відреагував на чутки, що живе за рахунок багатих жінок

Алекс Топольський

Бізнесмен зізнався, що COVID сильно вплинув на його заробіток.

Головний герой 12 сезону реаліті "Холостяк" Алекс Топольський розповів, скільки потрібно заробляти грошей, у США щоб родині з трьох людей комфортно почуватися.

Топольський зазначив, що все залежить від району і штату, в якому ти живеш.

"Є США Міннесота, є США – Лос-Анджелес. Нью-Йорк дорожчий, ніж Лос-Анджелес. В Лос-Анджелесі на сім'ю з трьох людей, щоб комфортно жити, думаю, чотири тисячі доларів", - сказав Топольський в інтерв'ю "Слава+".

Водночас, Алекс не став говорити, скільки йому потрібно грошей, щоб комфортно почуватися у Лос-Анджелесі, лише зазначив, що в середньому це має бути "від п'яти тисяч доларів і вище".

Алекс Топольський / ©
Алекс Топольський

Окрім того, Топольський розсекретив, скільки в місяць він заробляє зараз і поділився, що коронавірус сильно вплинув на його бізнес:

"До ковіду було набагато ліпше. До ковіда я заробляв десь 60 тисяч чистими в місяць, а після ковіду бізнес постраждав. І зараз в 2 – 2,5 рази менше", - зізнався Алекс.

Не оминув увагою Топольський й чутки про те, що мовляв жодного бізнесу у США в нього нема, і що він живе за рахунок багатих жінок:

"Ніколи такого не пропонували. Якщо б мені пропонували гроші дівчата, які в Беверлі-Гіллз живуть, то я б вже, напевно, сидів з цією дівчиною, або бабусею, масажував би їй спину, поки вона п'є "Маргариту" і думав, як би мені себе втопити у цьому басейні, якщо я роблю таке. Це не в моєму характері, я б в житті таке не зміг робити. Тому я й працював чорноробочим в Чикаго, і в Нью-Йорку, роздавав ці флаєри. Я ніколи до цього не йшов. В Лос-Анджелесі таких можливостей, якщо ти хочеш в цьому напрямку розвиватися, дуже багато", - поділився Топольський.

Нагадаємо, раніше Алекс Топольський розповів про свого брата Макса за татовою лінією, який мешкає в Росії. "Холостяк" розповів, як його рідна людина поставилася до повномасштабного вторгнення РФ до України і чим він був шокований.

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