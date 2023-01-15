Алекс Топольський зізнався, як його мама поставилася до вибору сина у фіналі шоу "Холостяк"

Головний герой романтичного проєкту "Холостяк-12" Алекс Топольський розповів, як його мама відреагувала на вибір сина у фіналі.

Підкорити серце бізнесмена на шоу вдалося моделі Катерині Лозановській. Між парою виникла справжня "хімія" під час знімань. Втім, шанувальників цікавило запитання, як до вибору Алекса поставилася його мама.

Як відповів Топольский у сторіз в Instagram, під час знімань проєкту його мамі симпатизувала й друга фіналістка - Олександра Мудра. Однак, на думку мами Топольського, Катерина більше пасує її сину.

"Мамі імпонували обидві дівчини. Але вона, як і в серії припустила, що з Катею більша ймовірність створити тривалі стосунки, культивуючи сімейні цінності. І я радий, що наші думки зійшлися", - поділився бізнесмен.

Фото: instagram.com/alex_topolsky

Раніше Алекс Топольський поділився романтичними світлинами з Катериною Лозановською після проєкту.

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