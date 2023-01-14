"Холостяк" Макс Чмерковський вдруге стане батьком: "Після трьох викиднів і невдалої пересадки ембріона"

Герой першого сезону реаліті "Холостяк", суддя проєкту "Танці з зірками" Макс Чмерковський та його дружина Пета Маргатройд поділилися радісною звісткою.

Так, кохана Чмерковського розсекретила, що вони чекають на другу дитину. Про прийдешнє поповнення у родині Пета розповіла на своїй сторінці в Instagram. Жінка розмістила фотографії зі свіжої фотосесії, на яких демонструє округлий животик.

Дружина Макса Чмерковського / Фото: instagram.com/petamurgatroyd

Дружина Макса Чмерковського / Фото: instagram.com/petamurgatroyd

Також Пета поділилася з шанувальниками, що вони з Максом дуже мріяли про ще одну дитину, але тривалий час не могли завагітніти:

"Мені дуже приємно нарешті оголосити, що ми з Максом чекаємо нашого Чмерковського2. Після двох років постійної боротьби та душевного болю, трьох викиднів і невдалої пересадки ембріонів… у нас є здорова булочка в духовці. Це був шок для всіх нас, ми дізналися про це просто перед тим, як я збиралася на другий тур ЕКЗ", - поділилася дружина Чмерковського.

Дружина Макса Чмерковського / Фото: instagram.com/petamurgatroyd

Зазначимо, півроку тому дружина Макса Чмерковського Пета вперше розповіла, що у неї стався викидень, коли чоловік був у Києві. Про свою вагітність танцівниця не знала і випадково дізналася, коли потрапила до лікарні з коронавірусом.

Макс Чмерковський з дружиною та сином / Фото: instagram.com/petamurgatroyd

Нагадаємо, що Макс Чмерковський і танцівниця Пета Маргатройд разом вже 11 років. 4 січня 2017 року у пари народився син, якого вони назвали Шай. 8 липня 2017 року закохані одружилися.

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