"Холостяк" Олександр Терен розсекретив свій майбутній бізнес і яку пенсію отримує

Герой романтичного реаліті "Холостяк", ветеран війни Олександр "Терен" Будько, який раніше розкрив причину розколу в стосунках з Інною Бєлєнь, розповів про свій майбутній бізнес та про розмір пенсії.

Наразі ветеран війни планує відкрити власну справу. В інтерв'ю на новому YouTube-каналі Марічки Падалко Терен розповів, що вже виграв грант в Українському ветеранському фонді і наразі займається відкриттям простору-кав'ярні. Будько говорить, що це буде місце, де кожен почуватиметься рівно і буде дружнє ставлення до всіх груп населення.

"Я виграв грант в Українському ветеранському фонді. Буду робити, принаймні, намагаюся відкрити зараз свій заклад. Це тяжко, бо немає приміщення відповідного, щоб по всіх нормах зробити його доступним. Це буде ветеранський простір-кав'ярня, де ціль цього простору буде об'єднати і ветеранів, і чинних військових, і цивільних людей для того, щоб вони мали місце, де всі будуть рівні, де не буде: чи ти служив, не служив, а в тебе подвійна ампутація, а в мене одна... Тобто хочеться зробити дружній простір, дружній до всіх, до всіх груп населення", - говорить Терен.

Олександр Терен / Фото: ТСН.ua

Майбутня кав'ярня Олександра називатиметься "Перший ряд". Спочатку ветеран планує відкрити заклад у Києві. Коли все чудово складеться з бізнесом, то Терен створить франшизу та передаватиме її іншим військовим, аби ті могли відкривати подібні заклади у своїх містах та мали з цього прибуток.

"У мене є громадська організація ветеранська, яка називається "Перший ряд". Відповідно, заклад буде називатися теж "Перший ряд". І планую передавати цю франшизу іншим ветеранам надалі для того, щоб і вони в своїх містах відкривали і отримували теж якийсь прибуток", - говорить військовий.

Щоправда, Олександр поки що не впевнений, коли саме відкриє кав'ярню, адже зіткнувся з однією неприємною проблемою. Зокрема, складно знайти приміщення, яке б відповідало всім необхідним нормам. Кав'ярня має бути на правому березі Києва, розташування – перший поверх. Олександр планує, аби приміщення закладу було комфортним із маленьким подіумом для імпровізованої сцени, а для цього треба близько 100 квадратів.

Олександр Терен та Марічка Падалко / Фото: ТСН.ua

"Зараз дуже тяжко з приміщенням, шукаємо вже майже місяць, поки що не вдається. Серед критеріїв доступність, звичайно, щоб було десь поруч з транспортною розв'язкою зручною для всіх. Це правий берег, близько 100 квадратів, тому що там має бути і маленький подіум, ніби сцена. Скажімо, відкритий простір для того, щоб ми вільно всі могли пересуватися там. Ну і, бажано, перший поверх, не восьмий, не сьомий, не третій, без сходів, бо навіть пандуси зараз складно робити і складно їх робити саме за нормами", - поділився Терен.

Наразі ж Олександр має єдиний сталий дохід – це пенсія. Терен говорить, що вона в нього не надто маленька, на пенсійні кошти можна прожити і цього достатньо, аби покрити на власні потреби.

"Нормальна пенсія. Я не скажу, що супер гарна, але може бути. Бо у нас же є якийсь такий міф, що пенсія – це копійки. Не 3 тисячі гривень! Тобто можна собі хоч щось дозволити. Тож я міг би жити і на цю пенсію, піти на роботу ще додатково десь оператором чи охоронцем. І все в мене було б добре", - запевнив ветеран війни.

Олександр Терен / Фото: ТСН.ua

▶️ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Холостяк" Терен: Я не зміг відчути шаленого кохання! Відверто в інтерв'ю Марічці Падалко

Нагадаємо, раніше Олександр Терен відреагував на чутки, що дістав тяжке поранення в стані алкогольного сп'яніння. Ветеран також розповів, як це сталося насправді.

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