"Холостяк" Терен кардинально змінив імідж після шоу і пояснив чому: "Внутрішній протест"

Головний герой реалітішоу "Холостяк-13", ветеран війни і громадський діяч Олександр "Терен" Будько, який раніше розповів про інтим після тяжкого поранення, приголомшив своїми змінами.

Так, після закінчення проєкту знаменитість наважився змінити зачіску. За словами ветерана, він зробив це зумисно, щоб позбутися певного нереалістичного образу. Про це Олександр "Терен" Будько розповів Марічці Падалко для її нового YouTube-каналу. Холостяк каже, що вдався до змін, щоб змінити ставлення оточення до нього та позбутися ідеалізації, яка йому не подобається.

Олександр Терен змінив зачіску

Крім того Терен зізнався, що після шоу його переслідують простійні закиди. І здебільшого хейт, за словами зірки, є безпідставним. Все тому, що юзери не можуть відпустити його образ з "Холостяка".

"Можливо, внутрішній протест, щоб відсунути від себе ось цей образ, який був сформований і який мені не дуже, насправді, імпонує. Бо тепер багато людей, зчитавши цей образ з телепроєкту "Холостяк", переносять його на мене як нереальну людину. Тобто що я ось тільки такий. Це і ображає. І насправді дуже багато таких закидів, докорів. Нещодавно вийшло інтерв'ю про антидепресанти й люди, не дивлячись навіть його, де я все розповів, просто бачать мою картинку і починають в коментарях писати якісь клішеві фрази, які розлетілись у Мережі. Всюди накидають, де я є", - наголосив Будько.

Олександр Терен / Фото: instagram.com/tsvit_terenu

▶️ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Холостяк" Терен: Я не зміг відчути шаленого кохання! Відверто в інтерв'ю Марічці Падалко

Нагадаємо, нещодавно Олександр Терен прокоментував, чи планує йти в політику. Також громадський діяч зізнався, чи отримував відповідні пропозиції.

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