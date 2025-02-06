"Холостяк" Терен різко відповів на цькування його в Мережі: "У мене величезна агресія"

Головний герой реалітішоу "Холостяк-13", ветеран війни і громадський діяч Олександр "Терен" Будько, який кардинально змінив імідж, висловився про хейт в його бік.

Ветеран на новому YouTube-каналі Марічки Падалко різко висловився про тих, хто засуджує його поведінку та зовнішність. За словами Олександра, хвиля хейту після шоу значно зросла. Терен каже, що користувачі оминають його значні соціальні внески та починають судити виключно за образом із "Холостяка". Тож зараз він намагається позбутися його.

"Усі обговорюють лише те, з ким я поцілувався, коли та чому це зробив… Жоден не звертає увагу на досвід, який я набув, і що транслюю. Зараз заходиш коментарі – це якісь обговорення проєкту, який вже закінчився для мене. І стільки ненависті я ще не відчував ніколи в своєму житті. У мене насправді величезна агресія на цих людей через ось це нерозуміння, нівеляція того, що людина-ветеран. І я навіть не кажу про себе. Якщо зараз тема ветеранства і поваги до ветеранів ще хоч якось тримається, тому що є військові та фронт, але я впевнений, що якщо дійсно війна завершиться і на користь для України, люди про це швидко забудуть. І ми повернемося до 2015-го року, коли з ветеранів, учасників війни ти стаєш просто непотребом", - наголосив герой романтичного реаліті.

Олександр Терен / Фото: ТСН.ua

Громадський діяч навів яскравий приклад, коли його захейтили за бажання бути багатодітним батьком. Будько зізнається, що це дуже обурює його, адже жоден не має права дорікати за це.

"Наприклад, те, що я хочу велику родину, навіть тих самих п'ятеро дітей. Чому я як людина з інвалідністю, ветеран, приналежний до цієї соціальної групи, просто як людина, не маю права хотіти цього? Чому люди мають це ненавидіти і мене чимось дорікати тим, що я хочу велику родину? Не така зачіска чи не так висловився…" – додав Терен.

▶️ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Холостяк" Терен: Я не зміг відчути шаленого кохання! Відверто в інтерв'ю Марічці Падалко

Нагадаємо, раніше Олександр Терен прокоментував, чи планує йти в політику. Також ветеран війни відповів, чи отримував відповідні пропозиції.

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