"Холостяк" Терен відверто розповів про інтим після тяжкого поранення та про протези для сексу

Герой романтичного реаліті "Холостяк-13", ветеран війни Олександр "Терен" Будько, який раніше висловився про свою пенсію, відверто розповів про інтим після тяжкого поранення та про спеціальні протези для сексу.

Терен під час служби на фронті внаслідок серйозного поранення пережив ампутацію кінцівок. Наразі ж ветеран війни власним прикладом показує, що можна і треба продовжувати вести повноцінне життя. Зокрема, він відверто спілкується з аудиторією на різні теми, зокрема й на ті, що стосуються інтиму. Олександр Терен розповів Марічці Падалко для її нового YouTube-каналу, що чоловіки, звісно, читають його дописи, однак більше реагують та ставлять різні запитання саме жінки, які також цікавляться, де дізнатися можна більше інформації.

Олександр Терен / Фото: ТСН.ua

"Так, багато жінок насправді відреагувало. Звичайно, що чоловікам складніше ця тема дається. Вони читають, звичайно, можливо, там хтось декілька слів скаже, але саме жінки більш цільова аудиторія, тому що через емоційність жінки більше сприймають таку інформацію. Коли чоловіки повертаються, вони більш закриті, напевно, в цих моментах, не готові обговорювати. Жінка ж готова і хоче про це поговорити. До речі, інформація дуже хороша, власне, про сексуальну освіту і сексуальний досвід після поранень є в "Ветеран Хаб", - поділився ветеран війни.

До речі, Марічка Падалко відмітила, що є спеціальні протези для сексу. Ведуча не впевнена, чи наразі такі доступні в Україні, однак в США є, і фонди пропонують їх пораненим безкоштовно. Олександр говорить, що не чув про такі. Тим не менш, це чудова ініціатива.

Марічка Падалко / Фото: ТСН.ua

Також Терен розповів про користування протезами. Ветеран війни говорить, що залюбки віддав перевагу кріслу колісному. Однак наразі майже весь день Олександр користується протезами, хоча це доволі нелегко. Однак, на жаль, в країні практично немає безбар'єрного простору. Тож, користування кріслом колісним стає ще тим викликом, тож лишаються протези.

"Я користуюсь протезами щодня від ранку до вечора. Але, чесно кажучи, якби я міг, я б користувався кріслом колісним частіше. Люди думають, що ось на протезах, він же ж бігає…А що робити ще лишається, коли всюди сходи? Я б залюбки користувався кріслом колісним, якби я міг це робити. Якби ми мали можливості безбар'єрного простору, я б ним послуговувався, і тисячі інших ветеранів теж. Коли в тебе подвійна ампутація, ти нічого не можеш іншого, крім як їздити на кріслі або ходити на двох протезах", - поділився ветеран війни.

▶️ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Я не зміг відчути шаленого кохання! Відверто в інтерв'ю Марічці Падалко

Нагадаємо, раніше Олександр Терен також розповів, чому стався розкол у його стосунках з Інною Бєлєнь. Також громадський діяч поділився, чому не знайшов кохання на проєкті "Холостяк".

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