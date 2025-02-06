"Холостяк" і ветеран Терен про політичні амбіції: "Знайшов шлях змін у нашій державі"

Головний герой реалітішоу "Холостяк-13", ветеран війни і громадський діяч Олександр "Терен" Будько, який раніше розсекретив майбутній бізнес, розповів про свої політичні амбіції.

Олександр на новому YouTube-каналі Марічки Падалко запевнив, що жодних пропозицій прийти до влади не отримував. Водночас зізнався, що після закінчення знімань у шоу прихильність до нього збільшилася.

"Безумовно, є дуже багато хороших людей, які теж і пишуть, і підтримують, і на вулиці зустрічають. Тобто є все ж таки велика частка людей гарних і з гарними намірами. Щодо політичних питань, жодної пропозиції, скажімо, такої політичної в мене не було, якщо ми говоримо виключно про політичні партії. Жодної за весь час", - зазначив Терен.

Олександр Терен

Проте ветеран не відкидає своєї громадської активності. За словами Олександра, він продовжуватиме вносити корективи в український соціум власними проєктами. І пояснив, що для цього йому не потрібна причетність до політичних сил, щоб популяризувати образ ветерана війни.

"Це те, чим я зараз почав знову займатися і включатись в цю сферу назад. Для того, щоб відновити ту репутацію, яку я втратив. Безперечно, не потрібно обов'язково бути там у Верховній Раді чи будь-яким іншим депутатом міської ради чи району для того, щоб мати вплив в суспільстві. Я поки що бачу для себе шлях громадського активіста. Це поки що і вдається робити, тому що, на жаль, зараз теж так складається, що у нас влада все ж таки формує громадські організації і чинить тиск на їхню владу. Тому зараз я знайшов шлях змін в нашій державі і своє зростання в соціумі", - підкреслив Будько.

▶️ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Холостяк" Терен: Я не зміг відчути шаленого кохання! Відверто в інтерв'ю Марічці Падалко

Нагадаємо, раніше Олександр Терен зізнався, коли стався розкол у його стосунках з Інною Бєлєнь. Також "Холостяк" розповів, чому не знайшов кохання на романтичному проєкті.

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