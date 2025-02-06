"Холостяк" Терен зізнався, чому насправді пішов на шоу: "Бракує поваги"

Ветеран війни і громадський діяч Олександр "Терен" Будько, який раніше назвав причину розколу стосунків з Інною Бєлєнь, розповів про участь у шоу "Холостяк-13".

Терен зізнався, що доволі легко прийняв рішення стати головним героєм шоу. На новому YouTube-каналі Марічки Падалко зірка зазначив, що одразу розумів, що хотів донести широкій аудиторії. І це попри те, що вже мав соціальний вплив, але на значно меншу кількість людей.

"Погоджувався легше, бо було якесь розуміння і бажання транслювати себе і ті меседжі, які хотів. Я розумів, що це величезний майданчик, щоб достукатись до людей. І я розумів, що ті люди, до котрих я вже достукався, які вже щось змінювали, вони і так слідкували за мною, і мені не треба було такого великого майданчика, як телевізійний канал, щоб це сказати", - зазначив зірка реалітішоу.

Олександр Терен / Фото: instagram.com/tsvit_terenu

Олександр наголошує, що йому вкрай важливо було не лише віднайти кохання, але й показати на власному прикладі, що ветеранам усе під силу. Крім того, холостяк мав намір вселити віру людям з інвалідністю. Щоправда, після закінчення реаліті, на думку знаменитості, українцям ще є багато чому повчитися щодо поваги до ветеранів.

"Хотів донести, що людина з інвалідністю, ветеран, після отримання складного чи будь-якого іншого поранення може жити повноцінним життям і бути повноцінним членом цього суспільства. Хоча зараз я бачу, що людям це все ж таки не доходить і це дуже боляче насправді, бо бракує поваги. Є люди, які розуміють, чому варто поважати, для чого я туди пішов. І це ті люди, які дотичні до війни. Люди ж, які побачили ветерана лише ось по телевізору, то це єдиний їхній контакт з ветеранами", - пояснив Терен.

▶️ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Холостяк" Терен: Я не зміг відчути шаленого кохання! Відверто в інтерв'ю Марічці Падалко

Нагадаємо, раніше Олександр Терен розсекретив свій майбутній бізнес. Також "Холостяк" зізнався, яку пенсію отримує.

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