"Холостяк" Терен зізнався, коли стався розкол у романі з Бєлєнь: "Не зміг відчути шаленого кохання"

Головний герой реалітішоу "Холостяк-13", ветеран війни і громадський діяч Олександр "Терен" Будько висловився про скандали з колишньою обраницею Інною Бєлєнь.

Так, на новому YouTube-каналі Марічки Падалко громадський діяч прокоментував публічні скандали, які трапилися під час роману з волонтеркою, яку він обрав у фіналі шоу "Холостяк". Зокрема, висловився про мовну позицію блогерки, яка під час інтерв'ю Дьоміну заступилася за російськомовних українців і виступила проти тиску стосовно швидкого переходу на рідну мову. Після цього Терен публічно заявив, що не згоден з цим.

Олександр Терен / Фото: ТСН.ua

Громадський діяч зізнався, що після того Інна у своєму публічному коментарі повідомила, що вона образилася на нього. Переможниця шоу написала, що тоді почувалася незахищеною через агресію в її бік.

"Досить імпульсивно і експресивно (Інна відреагувала на протилежну позицію – прим. ред.), мені здається. Дзвінка не було, був лише допис в Telegram, де нібито я там образив чимось", - поділився Будько.

Олександр Терен та Інна Бєлєнь

Як відомо, кохання Терену та Інні так і не вдалося побудувати. Днями вони оголосили про розрив. Своєю чергою, Олександр говорить, що на проєкті йому було доволі складно зосередитися на глибоких романтичних почуттях. Зокрема, через постійні знімання та кількість дівчат.

"Складно сказати, що це таке повноцінне глибоке кохання. Бо за два місяці спілкування не лише з однією жінкою, а з тринадцятьма за такий термін і в таких умовах – принаймні у мене кохання складно виникає. Я не вірю в кохання з першого погляду, тому мені дійсно треба трохи часу для того, щоб закохатися. У мене все життя так було. Тому за цей короткий час, дійсно, я особисто не зміг відчути шаленого кохання і так далі. Вважаю, що це нормально в тих умовах, коли на тебе всі дивляться, зокрема, 35 камер навколо, і всі чекають, коли ви поцілуєтесь, то трішечки складно думати в той час про свої почуття", - зізнався герой реалітішоу.

▶️ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Я не зміг відчути шаленого кохання! Відверто в інтерв'ю Марічці Падалко

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