"Холостяк" Топольский пригадав останню подорож з батьком перед його смертю і показав архівне фото з ним

Головний герой проєкту "Холостяк-12" Алекс Топольський поділився трагічною історією свого життя.

Бізнесмен хотів поговорити зі своїми прихильниками про важливість сімейних зв'язків та зустрічей із рідними. Алекс показав архівне фото зі своєю родиною та пригадав, як на початку своєї кар'єри у США майже не спілкувався з батьками.

"Після того, як переїхав до Америки, весь мій фокус уваги був націлений на самореалізацію, бізнес, кар'єру, розвиток себе. На це йшла вся моя енергія і час. Перші кілька років ми активно спілкувалися з рідними, я розповідав, що відбувається в моєму житті, ділився повністю усіма новинами. Але чим більше я захоплювався бізнесом, тим рідше виходив на зв'язок. З часом наш зв'язок ставав все рідше", - розповів "холостяк".

Алекс Топольський з родиною / Фото: Instagram Алекса Топольського

Переосмислити стосунки з рідними Алекса змусила загибель батька. Як поділився бізнесмен, незадовго до смерті тата він дослухався до свого внутрішнього голосу та запросив його у спільну подорож.

"До загибелі батька я наче відчував, що щось станеться…у мене було нестерпне бажання побачитися з ним.. Ми не бачилися роками. Тоді ми удвох поїхали в подорож Європою на 10 днів. Відвідали різні міста, розмовляли про життя та згадували класні моменти, ділилися думками про майбутнє і просто дуже класно проводили час як батько та син. Я дуже радий, що нам пощастило побути разом, бо це було незадовго до його загибелі. Якби ми не побачилися, я не знаю, як би взагалі пережив його смерть", - розповів Топольський.

Тож "холостяк" закликав усіх своїх підписників, не забувати про батьків та частіше приділяти увагу рідним.

"Кожен, хто далеко від своїх батьків, пам'ятайте, що вони – найдорожче, що у вас є. Про них не можна ніколи забувати. І якщо ви вчасно не спілкуватиметесь, не казатимете, як їх любите, не навідуватимете їх, то потім будете дуже сильно шкодувати про це", - додав Алекс.

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