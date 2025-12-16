Голова делегації "Євробачення" розкрила правду про відсутність Полякової на нацвідборі та її пісню

Оксана Скибінська, Михайло Ясинський і Оля Полякова

Голова української делегації на «Євробаченні» Оксана Скибінська втрутилися у скандал, який спалахнув між командою Олі Полякової та цьогорічною продюсеркою нацвідбору Джамалою.

Як відомо, Оля Полякова подавала свою заявку та будувала плани презентувати Україну 2026 року на міжнародній арені. Проте у неї не вийшло через порушення правил нацвідбору. Все тому, що вже не перший рік до нацвідбору не допускаються артисти, які мали виступи в РФ після 2014 року. Проте продюсер виконавиці Михайло Ясинський навіть після оголошення лонгліста, куди не потрапила його підопічна, намагається виправити ситуацію і донести свою позицію.

Тривалий період Михайло закликає Суспільного мовника організувати перемовини. Він пропонує у майбутньому змінювати правила. Тим самим має намір вмовити організаторів нацвідбору допускати до конкурсу зірок, які хоч і мали виступи 2014 року, але неодноразово доводили свою проукраїнську позицію в публічному просторі вже протягом повномасштабного вторгнення.

Михайло Ясинський та Оля Полякова

Ще більше розбурхало продюсера Полякової нещодавнє висловлювання Джамали, де вона зазначила, що артистка подавалася на конкурс з піснею Warrior, яку вже представляла слухачам. Це викликало дисонанс у суспільстві, оскільки відомо, що за правилами усім конкурсантам забороняється оприлюднювати конкурсні пісні до самого нацвідбору. Та у відповідь Ясинський звинуватив Джамалу у брехні, адже його підопічна подавалася на конкурс з іншою піснею, яка мала назву Queen of the night.

На таку публічну провокативну дискусію вже відреагувала голова української делегації на «Євробаченні» Оксана Скибінська. В офіційному коментарі «Музвар» вона розставила всі крапки над «і». Фахівчиня підтвердила, що конкурсна заявка від Олі Полякової дійсно містила іншу пісню, а не Warrior. Проте, за словами Оксани, артистка однаково не змогла потрапити до лонгліста через порушення нею інших правил нацвідбору на «Євробачення».

Оксана Скибінська

«Ольга Полякова відправила на Нацвідбір іншу пісню. Музична продюсерка має змогу прослуховувати всі заявки та опрацьовує лише ті, які пройшли технічну перевірку і відповідають Правилам Нацвідбору за формальними та технічними ознаками. Заявка Олі Полякової Правилам Нацвідбору не відповідає», - пояснила голова делегації.

Нагадаємо, нещодавно публічний конфлікт спричинив Melovin і Джамала. Після оголошення лонгліста продюсерка нацвідбору заявила про образу на співака, а той не стримався і різко відповів їй.