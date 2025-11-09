ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
367
Час на прочитання
1 хв

Головний тренер збірної України Сергій Ребров став батьком учетверте

Дружина спортсмена повідомила про народження синочка.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Сергій Ребров

Сергій Ребров / © Associated Press

У родині головного тренера збірної України з футболу Сергія Реброва — поповнення.

Його дружина, Анна Реброва, повідомила, що у пари народився ще один син. Про це вона розповіла у своєму Instagram, поділившись зворушливою новиною. Так, стало відомо, що малюк з’явився на світ сьомого листопада 2025 року.

«В нашій родині сталася радість — народився ще один синочок! Неймовірна любов, тепло та ніжність переповнюють нас. 07.11.2025», — написала Анна.

Допис Анни та Сергія Ребрових / © instagram.com/annarebrova31

Допис Анни та Сергія Ребрових / © instagram.com/annarebrova31

Допис Анни та Сергія Ребрових / © instagram.com/annarebrova31

Допис Анни та Сергія Ребрових / © instagram.com/annarebrova31

Варто зазначити, Анна та Сергій Реброви одружилися 2016 року. Для тренера це другий шлюб — від першої дружини, Людмили, він має сина Дмитра, який нині живе у Лондоні та вивчає бізнес.

Від Анни в Сергія вже підростають двоє синів — 9-річний Олександр та 7-річний Микита. Хлопці живуть з батьками у Києві, відвідують футбольну школу «Динамо» і, за словами Анни, мріють стати футболістами, як тато.

«Наші маленькі Реброви ростуть! Діти вже беруть участь у благодійних акціях і допомагають збирати кошти для ЗСУ», — раніше розповідала дружина тренера.

Нагадаємо, нещодавно телеведучий та режисер Євген Синельников також поділився радісною новиною — його дружина вагітна. Ведучий повідомив про майбутнє поповнення саме у свій день народження та показав зворушливе фото з коханою.

Дата публікації
Кількість переглядів
367
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie