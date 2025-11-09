Головний тренер збірної України Сергій Ребров став батьком учетверте

Сергій Ребров / © Associated Press

У родині головного тренера збірної України з футболу Сергія Реброва — поповнення.

Його дружина, Анна Реброва, повідомила, що у пари народився ще один син. Про це вона розповіла у своєму Instagram, поділившись зворушливою новиною. Так, стало відомо, що малюк з’явився на світ сьомого листопада 2025 року.

«В нашій родині сталася радість — народився ще один синочок! Неймовірна любов, тепло та ніжність переповнюють нас. 07.11.2025», — написала Анна.

Допис Анни та Сергія Ребрових / © instagram.com/annarebrova31

Варто зазначити, Анна та Сергій Реброви одружилися 2016 року. Для тренера це другий шлюб — від першої дружини, Людмили, він має сина Дмитра, який нині живе у Лондоні та вивчає бізнес.

Від Анни в Сергія вже підростають двоє синів — 9-річний Олександр та 7-річний Микита. Хлопці живуть з батьками у Києві, відвідують футбольну школу «Динамо» і, за словами Анни, мріють стати футболістами, як тато.

«Наші маленькі Реброви ростуть! Діти вже беруть участь у благодійних акціях і допомагають збирати кошти для ЗСУ», — раніше розповідала дружина тренера.

