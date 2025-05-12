Голий Козловський з 4-річним сином Джамали кумедно потролили Кондратюка на відео: "13 судних років"

Віталій Козловський і син Джамали Селім-Гірай

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Український співак Віталій Козловський, який нещодавно переспівав старий хіт "Піна Колада" українською, показав кумедний ролик.

У фотоблогу артист оприлюднив фрагмент з гумористичного шоу "НашеБачення", головна мета якого була зібрати кошти для українських воїнів. Відповідно до задуму проєкту кожен учасник мав зробити власну відеовізитівку перед виступом, як і на оригінальному конкурсі "Євробаченні", пародією якого і є шоу. Тож тут Козловський не розгубився й видав порцію іронії про свого колишнього продюсера Ігоря Кондратюка, якому нещодавно виплатив усю суму боргу за авторські права.

Так, співак зняв свою відеовізитівку з чотирирічним сином Джамали Селім-Гіраєм. Задум ролику полягав у тому, що артист нібито зустрічається із собою маленьким. Між собою вони ведуть діалог, у якому повністю оголений Віталій застерігає себе юного, кого і зіграв Селім, "проходити повз" "Караоке на Майдані" і не брати "курку з яйцями". Коли хлопчик запитує у виконавця, чому той голий, він відповідає: "Бо я не пройшов повз". І далі весь ролик крутиться довкола колишніх боргів зірки в іронічному форматі.

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Дата публікації 18:38, 12.05.25 Кількість переглядів 12 Козловський і син Джамали розірвали Мережу відео про Кондратюка та борги

Таку акторську гру вже оцінили у коментарях не лише шанувальники, але й зірки, яких це дуже розсмішило:

"Це "Оскар" – Наталка Денисенко

"Я не можу!" – Анна Сагайдачна

Всі вони спочатку роздають яйця та гречку, а потім вимагають з тебе все на світі

Рівень самоіронії зашкалює

Нагадаємо, нещодавно Віталій Козловський у День матері показав свою дружину з сином і ніжно висловився про них.