ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
249
Час на прочитання
2 хв

Голий Козловський з 4-річним сином Джамали кумедно потролили Кондратюка на відео: "13 судних років"

Артист насмішив фанів роликом перед виходом хіта "Піна Колада".

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Віталій Козловський і син Джамали Селім-Гірай

Віталій Козловський і син Джамали Селім-Гірай

Український співак Віталій Козловський, який нещодавно переспівав старий хіт "Піна Колада" українською, показав кумедний ролик.

У фотоблогу артист оприлюднив фрагмент з гумористичного шоу "НашеБачення", головна мета якого була зібрати кошти для українських воїнів. Відповідно до задуму проєкту кожен учасник мав зробити власну відеовізитівку перед виступом, як і на оригінальному конкурсі "Євробаченні", пародією якого і є шоу. Тож тут Козловський не розгубився й видав порцію іронії про свого колишнього продюсера Ігоря Кондратюка, якому нещодавно виплатив усю суму боргу за авторські права.

Так, співак зняв свою відеовізитівку з чотирирічним сином Джамали Селім-Гіраєм. Задум ролику полягав у тому, що артист нібито зустрічається із собою маленьким. Між собою вони ведуть діалог, у якому повністю оголений Віталій застерігає себе юного, кого і зіграв Селім, "проходити повз" "Караоке на Майдані" і не брати "курку з яйцями". Коли хлопчик запитує у виконавця, чому той голий, він відповідає: "Бо я не пройшов повз". І далі весь ролик крутиться довкола колишніх боргів зірки в іронічному форматі.

Таку акторську гру вже оцінили у коментарях не лише шанувальники, але й зірки, яких це дуже розсмішило:

  • "Це "Оскар" – Наталка Денисенко

  • "Я не можу!" – Анна Сагайдачна

  • Всі вони спочатку роздають яйця та гречку, а потім вимагають з тебе все на світі

  • Рівень самоіронії зашкалює

Нагадаємо, нещодавно Віталій Козловський у День матері показав свою дружину з сином і ніжно висловився про них.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie