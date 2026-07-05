Горбачова після розлучення з Нікітіним відповіла на докори про їхні стосунки: "Яка я була обмежена"

Ольга Горбачова та Юрій Нікітін / © instagram.com/gorbachovaolga

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Українська співачка та блогерка Ольга Горбачова після нещодавнього зізнання про подарунок від колишнього чоловіка, продюсера Юрія Нікітіна, відповіла на критику в Мережі.

Так, днями артистка розповіла, що навіть після офіційного розриву отримала від ексобранця букет квітів у день річниці їхнього колишнього шлюбу. Такий вчинок Нікітіна викликав бурхливі обговорення серед підписників. Поки одні захоплювалися цивілізованими стосунками експодружжя, інші залишали доволі різкі коментарі.

Зокрема, одна з користувачок різко написала, що парі нібито «не допомогли ані вишиванка, ані обряди». Горбачова не промовчала й відповіла з іронією.

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«Стигма суспільства: розлучення — це поразка! Я теж так думала 17 років тому. Яка я була обмежена», — написала ексдружина продюсера.

Сториз Ольги Горбачової / © instagram.com/gorbachovaolga

Після цього Ольга поділилася власними роздумами про завершення стосунків. За її словами, саме суспільство нав’язало людям переконання, що розлучення обов’язково означає невдачу, хоча насправді все залежить від обставин і причин такого рішення.

«Розлучення здається поразкою, коли рішення приймається через біль. І навіть в цих випадках я не зустрічала жінки, якій би не стало краще від цього рішення. Розлучення здається поразкою, бо нам сказали, що це поразка. Коли думка повторюється 100 разів, вона стає нашим віруванням. Поразка — прожити життя відповідно до чужих вірувань», — зазначила Горбачова.

Сториз Ольги Горбачової / © instagram.com/gorbachovaolga

Попри розлучення, Ольга Горбачова та Юрій Нікітін зберегли теплі стосунки. Колишнє подружжя продовжує разом виховувати доньок, підтримувати одне одного та не приховує, що між ними залишилися взаємна повага й дружба.

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