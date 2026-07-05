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Горбачова після розлучення з Нікітіним відповіла на докори про їхні стосунки: "Яка я була обмежена"
Артистка відреагувала на критику після подарунка від ексчоловіка.
Українська співачка та блогерка Ольга Горбачова після нещодавнього зізнання про подарунок від колишнього чоловіка, продюсера Юрія Нікітіна, відповіла на критику в Мережі.
Так, днями артистка розповіла, що навіть після офіційного розриву отримала від ексобранця букет квітів у день річниці їхнього колишнього шлюбу. Такий вчинок Нікітіна викликав бурхливі обговорення серед підписників. Поки одні захоплювалися цивілізованими стосунками експодружжя, інші залишали доволі різкі коментарі.
Зокрема, одна з користувачок різко написала, що парі нібито «не допомогли ані вишиванка, ані обряди». Горбачова не промовчала й відповіла з іронією.
«Стигма суспільства: розлучення — це поразка! Я теж так думала 17 років тому. Яка я була обмежена», — написала ексдружина продюсера.
Після цього Ольга поділилася власними роздумами про завершення стосунків. За її словами, саме суспільство нав’язало людям переконання, що розлучення обов’язково означає невдачу, хоча насправді все залежить від обставин і причин такого рішення.
«Розлучення здається поразкою, коли рішення приймається через біль. І навіть в цих випадках я не зустрічала жінки, якій би не стало краще від цього рішення. Розлучення здається поразкою, бо нам сказали, що це поразка. Коли думка повторюється 100 разів, вона стає нашим віруванням. Поразка — прожити життя відповідно до чужих вірувань», — зазначила Горбачова.
Попри розлучення, Ольга Горбачова та Юрій Нікітін зберегли теплі стосунки. Колишнє подружжя продовжує разом виховувати доньок, підтримувати одне одного та не приховує, що між ними залишилися взаємна повага й дружба.