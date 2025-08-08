Горбачова після розлучення з Нікітіним висловилася про виховання спільних дітей: "Ми не брешемо"

Ольга Горбачова та Юрій Нікітін / © instagram.com/gorbachovaolga

Реклама

Українська артистка Ольга Горбачова, яка нещодавно розлучилася з продюсером Юрієм Нікітіним, висловилася про їхнє батьківство.

За словами артистки, попри завершення подружнього життя, вони з ексчоловіком залишаються близькими заради своїх доньок. Зірка у фотоблогу наголосила, що родина для них понад усе, тому в майбутньому вони проводитимуть свята та відпустки разом.

"Якщо ви побачите нас разом, це не тому, що ми вам брешемо. Це тому, що ми не брешемо своїм дітям. Родина залишається родиною. Навіть коли пара не залишається парою. Ми будемо разом на свята чи у відпустках через повагу до 27 років спільного створення життя", — пояснила Ольга.

Реклама

Ольга Горбачова та Юрій Нікітін / © instagram.com/gorbachovaolga

Водночас артистка заявила, що нещодавно виповнилося 27 років з того моменту, як вона з ексом пішла на перше побачення. З цієї нагоди старша донька пари, Поліна, вирішила зробити батькам кумедний та зворушливий подарунок — лист із цікавими побажаннями на майбутнє.

"Вона побажала мені справжнього весілля з собою, бо цей шлюб точно триватиме довіку, а татові — частіше грати у гольф, бо гольфісти ніколи не залишаються самотніми", — з гумором написала зіркова мама про послання доньки.

Сторіз Ольги Горбачової / © instagram.com/gorbachovaolga

Зазначимо, колишнє подружжя виховує двох доньок — Поліну та Серафіму. Нещодавно Ольга Горбачова показала рідкісне фото з дітьми від продюсера та зачарувала, як вони підросли.

Нагадаємо, нещодавно продюсер Юрій Нікітін вперше прокоментував заяву колишньої дружини про їхнє розлучення.