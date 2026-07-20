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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
962
Час на прочитання
2 хв

Горбунов наїхав на Сумську і розкритикував її зовнішність: акторка жорстко поставила його на місце

Артистка не стала мовчати та відповіла колезі на критику.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Ольга Сумська та Олексій Горбунов

Ольга Сумська та Олексій Горбунов

Актор Олексій Горбунов наїхав на артистку Ольгу Сумську і розкритикував її зовнішність. Акторка не стала мовчати та відповіла на критику.

Олексій Горбунов вів прямий ефір у соцмережах разом із блогером. Той запитав в актора думку про Ольгу Сумську. Олексій Горбунов пригадав, як знімався з нею у фільмах, а після цього перейшов на образи, видавши: «А що з їб*лом зараз? Ну ось зараз на стоп-кадрі? І навіщо ти так шампанське відкриваєш і що ти передаєш цим відкриттям?».

Ольга Сумська не стала мовчати. Акторка жорстко поставила Олексія Горбунова на місце. Вона зазначила, що з обличчям у неї все гаразд, а колезі порадила думати перш ніж говорити щось публічно.

Олексій Горбунов образив Ольгу Сумську

Олексій Горбунов образив Ольгу Сумську

«І дійсно… Що у мене з їб*лом? Та наче поки все ок, тримається. А от шо у тебе з головою, Льош, це питання… Так що фільтруй базар!» — різко видала артистка.

У коментарях Ольгу Сумську підтримали її зіркові підписники. Вони зазначили, що артистка має чудовий вигляд, а така поведінка Олексія Горбунова є неприпустимою.

  • Оля, ти прекрасна! Неймовірна людина і дуже красива жінка! Звісно, шкода, що наші колеги вважають подібну поведінку — нормою сьогодення! Обіймаю тебе! (актор Тарас Цимбалюк)

  • Оля, кожен транслює те, чим наповнений. Дякую, що в тобі світло і добро! (співачка alyona alyona)

  • Яке бидло, в принципі, нічого нового. Олюсік, ти любов! А це непорозуміння вкотре демонструє своє істинне обличчя, дно. (акторка Ірина Сопонару)

Нагадаємо, нещодавно в родині Ольги Сумської було свято. У чоловіка артистки Віталія Борисюка був день народження. Акторка емоційно вітала коханого з 63-річчям та хизувалась його талантом.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
962
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