Горбунов здивував гонораром Шона Пенна за знімання в його фільмі і що дивного було в райдері актора

Український продюсер Юрій Горбунов здивував гонораром американського актора Шона Пенна за знімання в його фільмі і що дивного було в райдері зірки Голлівуду.

Голлівудський актор зіграв роль у стрічці «Потяг „Червона Рута“». На проєкті „Наодинці з Гламуром“ Юрій Горбунов висловився про гонорар Шона Пенна. Як виявилося, грошей за знімання актор не брав. Їхня співпраця базувалась на дружбі та партнерстві. Тож, Юрій Горбунов гонорарів Шона Пенна не знає. Проте продюсер припускає, аби зірка Голлівуду брав кошти, то в них би не вистачило бюджету, аби з ним розплатитися.

«У нас не було гонорару. Я його гонорарів не знаю. У нас була наша дружба, взаємодія разом із нашими стратегічними партнерами — „Укрзалізницею“. Його гонорару я не знаю, і слава Богу. Думаю, якби ми платили йому гонорар, то, напевно, ми б кіно не зняли», — говорить продюсер Анні Севастьяновій.

Юрій Горбунов також висловився й про райдер Шона Пенна. Єдине, за чим стежила команда, так це за тим, аби зірку Голлівуду ніхто збоку не знімав. А от решти райдеру Юрій Горбунов не знає.

«Він не любить, коли збоку хтось знімає на телефон. Ми дивились, щоб ніхто збоку не знімав. Все! Весь його райдер, який нам був доступний», — говорить артист.

Зазначимо, Шон Пенн від початку повномасштабної війни палко підтримує Україну. Він неодноразово приїздив до українських міст. Навіть війна не лякає зірку Голлівуду. До речі, Шон Пенн також оголосив бойкот «Оскару», оскільки 2022 року на заході не дозволили виступити з промовою президенту Володимиру Зеленському. Навіть цьогоріч актор замість урочистої церемонії вручення кінопремій прибув до України. Хоча Шон Пенн мав виходити на сцену за статуеткою «Оскара», оскільки переміг у номінації «Найкраща чоловіча роль другого плану». Проте в Україні зірку Голлівуду без нагород не залишили. Актору вручили символічний «Оскар», якого зробили зі сталі вагона, що був пошкоджений внаслідок російського обстрілу.

