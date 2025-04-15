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Гордон показав фото з молодою Пугачовою та публічно звернувся до неї
Журналіст оприлюднив кадри, де артистку просто не впізнати.
Відомий інтерв'юер Дмитро Гордон публічно привітав російську співачку Аллу Пугачову з днем народження.
Сьогодні, 15 квітня, виконавиця зустрічає 76-річчя. У Мережі фани та відомі зірки вітають Пугачову зі святом. Український журналіст також адресував іменинниці теплі слова, адже вже не перший рік знайомий з нею особисто. Тож у своєму фотоблогу опублікував низку фото різної давнини та приголомшив, як протягом цього часу змінювалася співачка.
Крім того, Дмитро Гордон висловив свій захват від позиції Алли Борисівни, яка стоїть на боці України у війні проти держави-терористки. Журналіст публічно подякував артистці за відстоювання правди та наголосив на її людяності у цьому жорстокому світі.
"Вони там зверху змінюються, а оцей нікуди не дінеться, а Вона стільки років і світить, і зігріває, і тішить, і надію дає! Скільки кумирів безповоротно зіпсували свої некрологи, як мало залишилось просто людьми! Яке щастя, що Вона, як завжди, там, де світло і добро! З Днем народження, Алло Борисівно!" — написав журналіст.
Нагадаємо, нещодавно шоумен Максим Галкін також привітав дружину Аллу Пугачову з днем народження. Він показав архівні фото та замилував їхньою романтикою.