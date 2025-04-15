Гордон показав фото з молодою Пугачовою та публічно звернувся до неї

Алла Пугачова та Дмитро Гордон / © instagram.com/dmytrogordon

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Відомий інтерв'юер Дмитро Гордон публічно привітав російську співачку Аллу Пугачову з днем народження.

Сьогодні, 15 квітня, виконавиця зустрічає 76-річчя. У Мережі фани та відомі зірки вітають Пугачову зі святом. Український журналіст також адресував іменинниці теплі слова, адже вже не перший рік знайомий з нею особисто. Тож у своєму фотоблогу опублікував низку фото різної давнини та приголомшив, як протягом цього часу змінювалася співачка.

Алла Пугачова та Дмитро Гордон / © instagram.com/dmytrogordon

Алла Пугачова та Дмитро Гордон / © instagram.com/dmytrogordon

Крім того, Дмитро Гордон висловив свій захват від позиції Алли Борисівни, яка стоїть на боці України у війні проти держави-терористки. Журналіст публічно подякував артистці за відстоювання правди та наголосив на її людяності у цьому жорстокому світі.

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Алла Пугачова та Дмитро Гордон / © instagram.com/dmytrogordon

Алла Пугачова та Дмитро Гордон / © instagram.com/dmytrogordon

"Вони там зверху змінюються, а оцей нікуди не дінеться, а Вона стільки років і світить, і зігріває, і тішить, і надію дає! Скільки кумирів безповоротно зіпсували свої некрологи, як мало залишилось просто людьми! Яке щастя, що Вона, як завжди, там, де світло і добро! З Днем народження, Алло Борисівно!" — написав журналіст.

Алла Пугачова та Дмитро Гордон / © instagram.com/dmytrogordon

Нагадаємо, нещодавно шоумен Максим Галкін також привітав дружину Аллу Пугачову з днем народження. Він показав архівні фото та замилував їхньою романтикою.