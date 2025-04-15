ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
677
Час на прочитання
1 хв

Гордон показав фото з молодою Пугачовою та публічно звернувся до неї

Журналіст оприлюднив кадри, де артистку просто не впізнати.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Алла Пугачова та Дмитро Гордон

Алла Пугачова та Дмитро Гордон / © instagram.com/dmytrogordon

Відомий інтерв'юер Дмитро Гордон публічно привітав російську співачку Аллу Пугачову з днем народження.

Сьогодні, 15 квітня, виконавиця зустрічає 76-річчя. У Мережі фани та відомі зірки вітають Пугачову зі святом. Український журналіст також адресував іменинниці теплі слова, адже вже не перший рік знайомий з нею особисто. Тож у своєму фотоблогу опублікував низку фото різної давнини та приголомшив, як протягом цього часу змінювалася співачка.

Алла Пугачова та Дмитро Гордон / © instagram.com/dmytrogordon

Алла Пугачова та Дмитро Гордон / © instagram.com/dmytrogordon

Алла Пугачова та Дмитро Гордон / © instagram.com/dmytrogordon

Алла Пугачова та Дмитро Гордон / © instagram.com/dmytrogordon

Крім того, Дмитро Гордон висловив свій захват від позиції Алли Борисівни, яка стоїть на боці України у війні проти держави-терористки. Журналіст публічно подякував артистці за відстоювання правди та наголосив на її людяності у цьому жорстокому світі.

Алла Пугачова та Дмитро Гордон / © instagram.com/dmytrogordon

Алла Пугачова та Дмитро Гордон / © instagram.com/dmytrogordon

Алла Пугачова та Дмитро Гордон / © instagram.com/dmytrogordon

Алла Пугачова та Дмитро Гордон / © instagram.com/dmytrogordon

"Вони там зверху змінюються, а оцей нікуди не дінеться, а Вона стільки років і світить, і зігріває, і тішить, і надію дає! Скільки кумирів безповоротно зіпсували свої некрологи, як мало залишилось просто людьми! Яке щастя, що Вона, як завжди, там, де світло і добро! З Днем народження, Алло Борисівно!" — написав журналіст.

Алла Пугачова та Дмитро Гордон / © instagram.com/dmytrogordon

Алла Пугачова та Дмитро Гордон / © instagram.com/dmytrogordon

Нагадаємо, нещодавно шоумен Максим Галкін також привітав дружину Аллу Пугачову з днем народження. Він показав архівні фото та замилував їхньою романтикою.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie