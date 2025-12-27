Гордон Рамзі видав 25-річну доньку заміж за олімпійського спортсмена і показав, яким було весілля

Гордон Рамзі з донькою Голлі / © instagram.com/gordongram

Популярний британський шеф-кухар Гордон Рамзі видав 25-річну доньку Голлі заміж.

Обранцем моделі став олімпійський плавець Адам Піт. Розкішне весілля молодята зіграли 27 грудня. Сімейство намагалась приховати від публіки радісну подію, але все ж ЗМІ вдалося дізнатися певні подробиці та зробити фото.

Як пише видання People, закохані обмінялися шлюбними обітницями в абатській церкві Святих Петра і Павла, що у Великій Британії. Голлі обрала на весілля білу пишну сукню з вельоном. Гордон Рамзі почесно вів доньку до вівтаря.

Весілля доньки Гордона Рамзі / © Getty Images

"Мені справді так пощастило, що я зміг провести цю чудову наречену до вівтаря та отримати неймовірного зятя! Я так тебе люблю, Голлі, і не можу не пишатися", - звернувся до доньки шеф-кухар.

Молодята відсвяткували весілля в колі найближчих та найрідніших. До речі, серед гостей також було сімейство Девіда та Вікторії Бекхемів із трьома дітьми.

Зазначимо, Голлі Рамзі та Адам Піт розсекретили свої стосунки у червні 2023 року, вже у вересні 2024-го пара оголосила про заручини. Нині ж вони офіційно стали чоловіком та дружиною.

