ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
650
Час на прочитання
1 хв

Гордон Рамзі видав 25-річну доньку заміж за олімпійського спортсмена і показав, яким було весілля

Знаменитість вже привітав молодят з особливим днем в їхньому сімейному житті.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Гордон Рамзі з донькою Голлі

Гордон Рамзі з донькою Голлі / © instagram.com/gordongram

Популярний британський шеф-кухар Гордон Рамзі видав 25-річну доньку Голлі заміж.

Обранцем моделі став олімпійський плавець Адам Піт. Розкішне весілля молодята зіграли 27 грудня. Сімейство намагалась приховати від публіки радісну подію, але все ж ЗМІ вдалося дізнатися певні подробиці та зробити фото.

Як пише видання People, закохані обмінялися шлюбними обітницями в абатській церкві Святих Петра і Павла, що у Великій Британії. Голлі обрала на весілля білу пишну сукню з вельоном. Гордон Рамзі почесно вів доньку до вівтаря.

Весілля доньки Гордона Рамзі / © Getty Images

Весілля доньки Гордона Рамзі / © Getty Images

"Мені справді так пощастило, що я зміг провести цю чудову наречену до вівтаря та отримати неймовірного зятя! Я так тебе люблю, Голлі, і не можу не пишатися", - звернувся до доньки шеф-кухар.

Молодята відсвяткували весілля в колі найближчих та найрідніших. До речі, серед гостей також було сімейство Девіда та Вікторії Бекхемів із трьома дітьми.

Зазначимо, Голлі Рамзі та Адам Піт розсекретили свої стосунки у червні 2023 року, вже у вересні 2024-го пара оголосила про заручини. Нині ж вони офіційно стали чоловіком та дружиною.

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua у підсумках року писала про зіркові весілля. Пропонуємо пригадати, хто з українських та світових знаменитостей цьогоріч уклав шлюб.

Дата публікації
Кількість переглядів
650
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie