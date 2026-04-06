Гордон шокував зізнанням про витрати щомісяця й чому брав у борг 11 млн доларів: "Викличе осуд"

Дмитро Гордон

Український журналіст Дмитро Гордон відверто розповів про свої щомісячні витрати й приголомшив масштабами сум, які йому доводиться витрачати.

За словами знаменитості, щомісяця він витрачає дуже велику кількість грошей. Дмитро не вважає за потрібне розголошувати її, аби уникнути зайвих обговорень. Проте дав зрозуміти, що ця цифра значно більше 10 тис. доларів. Водночас бізнесмен підкреслив, що його фінанси спрямовані не лише на особисті потреби, а й на забезпечення багатьох людей, за яких він несе відповідальність

«Якщо я назву суму, то вона викличе осуд. Але я людина пряма й проста — кажу те, що думаю. Мені потрібно дуже багато грошей, бо я відповідаю за дуже багатьох людей. Набагато-набагато більше (10 тис. дол. — прим. ред.)», — чесно зізнався зірка у коментарі «Люкс ФМ».

Дмитро Гордон / © instagram.com/gordondmytro

Крім того, Гордон пригадав, як майже 10 років тому взяв чималий борг для найдорожчої покупки свого життя — комерційної нерухомості. Загальна вартість покупки тоді склала 13 мільйонів доларів.

«Найдорожча покупка — це коли я взяв 2007 року кредит на 11 млн доларів і купив за 13 млн одну з нерухомостей. Це були торгівельні приміщення», — пояснив бізнесмен.

