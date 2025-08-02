Гордон у 50-річчя Могилевської показав, який вигляд мала співачка 29 років тому

Дмитро Гордон і Наталія Могилевська / © instagram.com/gordondmytro

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Українська співачка Наталія Могилевська сьогодні, 2 серпня, святкує ювілей — їй виповнилося 50 років.

З цієї нагоди журналіст Дмитро Гордон у фотоблогу привітав артистку зворушливими словами та поділився архівною світлиною, зробленою ще 1996 року. На архівному фото Фелікса Розенштейна 21-річна Наталія позує поруч із Гордоном з чорнявою шевелюрою. Тоді вона лише починала свій шлях справжньої суперзірки української сцени. Дмитро описав найкращі риси своєї подруги та почесно відзначив її великий талант, побажавши мирного неба над головою та щастя.

Наталія Могилевська та Дмитро Гордон / © instagram.com/dmytrogordon

"1996 рік, з Наталею Могилевською. Минуло майже 30 років — сьогодні Наталі 50! Українська суперзірка номер один, неймовірно талановита співачка, чудова композиторка-мелодистка, патріотка, яка у найважчі часи підтримує українців своїми життєствердними піснями. Вірна подруга, щира й світла людина! Будь щаслива в щасливій, вільній і коханій Україні!" — привітав Гордон.

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Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська зізналася, як ставиться до свого віку й з нагоди ювілею посвітила струнки ногами в спокусливому боді.