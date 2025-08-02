ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1673
Час на прочитання
1 хв

Гордон у 50-річчя Могилевської показав, який вигляд мала співачка 29 років тому

Журналіст щиро привітав зірку з ювілеєм.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Дмитро Гордон і Наталія Могилевська

Дмитро Гордон і Наталія Могилевська / © instagram.com/gordondmytro

Українська співачка Наталія Могилевська сьогодні, 2 серпня, святкує ювілей — їй виповнилося 50 років.

З цієї нагоди журналіст Дмитро Гордон у фотоблогу привітав артистку зворушливими словами та поділився архівною світлиною, зробленою ще 1996 року. На архівному фото Фелікса Розенштейна 21-річна Наталія позує поруч із Гордоном з чорнявою шевелюрою. Тоді вона лише починала свій шлях справжньої суперзірки української сцени. Дмитро описав найкращі риси своєї подруги та почесно відзначив її великий талант, побажавши мирного неба над головою та щастя.

Наталія Могилевська та Дмитро Гордон / © instagram.com/dmytrogordon

Наталія Могилевська та Дмитро Гордон / © instagram.com/dmytrogordon

"1996 рік, з Наталею Могилевською. Минуло майже 30 років — сьогодні Наталі 50! Українська суперзірка номер один, неймовірно талановита співачка, чудова композиторка-мелодистка, патріотка, яка у найважчі часи підтримує українців своїми життєствердними піснями. Вірна подруга, щира й світла людина! Будь щаслива в щасливій, вільній і коханій Україні!" — привітав Гордон.

Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська зізналася, як ставиться до свого віку й з нагоди ювілею посвітила струнки ногами в спокусливому боді.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie