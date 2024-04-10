Хореограф Раду Поклітару розповів про перше знайомство з Зеленським та як не впізнав його

Український балетмейстер та хореограф Раду Поклітару розповів про найпершу зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

В інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" хореограф поділився, що вперше побачився з Зеленським на знімальному майданчику ще до вторгнення Росії в Україну. На той час Володимир Зеленський був ведучим розважального шоу. Тим не менше його Поклітару впізнав не одразу, адже не цікавився життям зірки і був повністю занурений у свою роботу. Тому лише з часом він усвідомив, з ким була його зустріч.

Раду Поклітару

"Одного разу я перетинався із Зеленським на шоу "Хто бажає стати мільйонером?". Він був ведучим, але я не знав, хто це. Я глибоко дрімуча людина, яка мало чим цікавиться, крім своєї професії і того, що я найбільше люблю. Це мистецтво, живопис, література, класична музика… І тому коли я відсидів на шоу, поїхав швиденько на репетицію. Приїжджаю в театр і говорю, що був на "Хто бажає стати мільйонером?". Артисти запитують: "Зеленський був?". Присягаюся, я відповідаю: "Я не знаю, а хто це?". Вони запитують, як звали ведучого? "Він сказав, що він Вова". І зрештою, виявилося, що це Зеленський. Тоді він ще не був президентом, зрозуміло, це було давно. Просто, коли я подивився, хто це, я зрозумів, що Вова, який вів передачу, це і є Зеленський, який потім став президентом", - зізнався Раду.

Нагадаємо, раніше Раду Поклітару відверто розповів про своє захворювання. Хореограф зізнався, що йому необхідна операція, без якою він не зможе працювати.

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