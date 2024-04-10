Хореограф Раду Поклітару зізнався, чому публічно не висловлюється про війну і яку позицію займає

Український балетмейстер та хореограф Раду Поклітару чітко пояснив свою громадянську позицію та чому публічно не висловлюється.

Так, в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" знаменитість зазначив, що насправді ще на початку повномасштабного вторгнення разом з акторським колективом театру записав відео, у якому визнав дії РФ геноцидом українського народу. І додав, що повторно не висловлювався, адже вважає, що одні слова не здатні перекреслити болісні втрати наших захисників на війні.

"Виходив колективний ролик нашого театру, який ми робили разом із артистами. Тут інших варіантів не може бути. Це абсолютна взагалі фантастична за своєю жорстокістю та невиправданістю війна. Це звичайно, геноцид, вбивства. Однозначно. Від того, що я озвучу це ще раз, нічого фактично не зміниться. На жаль, жодного життя я цим не врятую", - розповів хореограф.

Раду Поклітару. Фото: Facebook Раду Поклітару

Наразі ж Раду Поклітару запевняє, що його театральна трупа повністю відмовилася від репертуару, дотичного до російської культури:

"Я для себе точно все визначив. Мені пропонують ставити "Пікову даму" (балет Чайковського – прим. ред.), але я відмовляюся, бо не думаю, що це приносить якусь фактичну користь. Точно відмова від балету і музики Чайковського не врятувала жодного життя на фронті і не врятувала жодної дитини. А ось моє внутрішнє відчуття як людини в першу чергу вважає, що зараз це не на часі. Саме зараз у гостру фазу не потрібно займатися популяризацією російської культури", - наголосив Раду.

Раду Поклітару. Фото: Facebook Раду Поклітару

Нагадаємо, раніше Раду Поклітару прокоментував чутки про роман зі співачкою Наталею Могилевською та відповів, чи дійсно між ними щось було. Також хореограф відповів, чому не привітав артистку з материнством.

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