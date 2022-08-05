Хореограф "Танців з зірками" Жук ошелешив сольною піснею – відео

До Дня Незалежності України співачка Тіна Кароль знову представляє свій проєкт на підтримку молодих українських виконавців.
Цього року в рамках "Молодої крові" представлені не дуети, як минулоріч, а сольний виконавець.
Ним став український хореограф Діма Жук, відомий українському глядачеві роботою над шоу "Танці з зірками".
"Я була сильно здивована, що Діма не лише обдарований хореограф, але й пише сучасні, потенційно успішні треки. Послухавши авторські пісні Діми, я вочевидь зрозуміла, що це і є "Молода кров". Він майстерно поєднує танцювальну культуру та музичний мейнстрим. Проєкт "Молода кров" відкриває імена артистів нової формації, саме таким є Діма Жук", - прокоментувала Тіна Кароль.
У рамках проєкту "Молода кров" Дімі Жуку був записаний його перший сольний альбом, реліз якого заплановано на осінь.
5 серпня відбулася прем'єра кліпу "Мені так бракує тебе", першої пісні з нового альбому.
"Мені так бракує тебе" - це пісня про кохання в розлуці під час війни. Війна проклала між закоханими тисячі кілометрів телефонних гудків. Замість теплих обіймів тепер у наших руках холодне світло екрана телефону", - поділився Жук.
Режисером кліпу виступила Катерина Мінгазірова. Сингл "Мені так бракує тебе" доступний на всіх стримінгових платформах.
Зі свого боку, користувачі були приємно здивовані ще одним талантом танцівника.
- Дуже незвично бачити вас в іншій сфері, скажімо так, але це дуже круто! Так тримати, далі – більше
- Не припиняю вами захоплюватися
- Який же ви талановитий
- Це реально космос
Нагадаємо, проєкт "Молода кров" ініційований Тіною Кароль 2021 року та фінансується за власні кошти співачки.
Місія проєкту – поповнювати каталог української музики сучасними піснями, а також відкривати широкій аудиторії нові імена українських артистів. Минулого року "Молода кров" запалила зірки таких артистів, як Wellboy, Latexfauna, Nikita Lomakin, Сам на Сам, а дуетні пісні з гуртом KAZKA, Alina Pash, Ivan Navi стали хітами.
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