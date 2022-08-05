Хореограф "Танців з зірками" Жук ошелешив сольною піснею – відео

До Дня Незалежності України співачка Тіна Кароль знову представляє свій проєкт на підтримку молодих українських виконавців.

Цього року в рамках "Молодої крові" представлені не дуети, як минулоріч, а сольний виконавець.

Ним став український хореограф Діма Жук, відомий українському глядачеві роботою над шоу "Танці з зірками".

"Я була сильно здивована, що Діма не лише обдарований хореограф, але й пише сучасні, потенційно успішні треки. Послухавши авторські пісні Діми, я вочевидь зрозуміла, що це і є "Молода кров". Він майстерно поєднує танцювальну культуру та музичний мейнстрим. Проєкт "Молода кров" відкриває імена артистів нової формації, саме таким є Діма Жук", - прокоментувала Тіна Кароль.

Фото: Пресслужба Тіни Кароль

У рамках проєкту "Молода кров" Дімі Жуку був записаний його перший сольний альбом, реліз якого заплановано на осінь.

5 серпня відбулася прем'єра кліпу "Мені так бракує тебе", першої пісні з нового альбому.

"Мені так бракує тебе" - це пісня про кохання в розлуці під час війни. Війна проклала між закоханими тисячі кілометрів телефонних гудків. Замість теплих обіймів тепер у наших руках холодне світло екрана телефону", - поділився Жук.

Фото: Пресслужба Тіни Кароль

Режисером кліпу виступила Катерина Мінгазірова. Сингл "Мені так бракує тебе" доступний на всіх стримінгових платформах.

Зі свого боку, користувачі були приємно здивовані ще одним талантом танцівника.

Дуже незвично бачити вас в іншій сфері, скажімо так, але це дуже круто! Так тримати, далі – більше

Не припиняю вами захоплюватися

Який же ви талановитий

Це реально космос

Нагадаємо, проєкт "Молода кров" ініційований Тіною Кароль 2021 року та фінансується за власні кошти співачки.

Місія проєкту – поповнювати каталог української музики сучасними піснями, а також відкривати широкій аудиторії нові імена українських артистів. Минулого року "Молода кров" запалила зірки таких артистів, як Wellboy, Latexfauna, Nikita Lomakin, Сам на Сам, а дуетні пісні з гуртом KAZKA, Alina Pash, Ivan Navi стали хітами.

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